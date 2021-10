Dix performances russes à couper le souffle lors du show international Got Talent (Vidéos)

Une interprétation moderne de la musique ethnique iakoute, une incroyable contorsion bouriate et une danse sibérienne à couper le souffle: ce ne sont que quelques-unes des performances qui ont conquis le cœur des spectacles Got Talent en Europe et aux États-Unis.

1. Un duo à lui tout seul

Lorsque Pavel de Moscou est monté sur une scène d'America's Got Talent à l'été 2021, il a dit qu'il comptait se produire avec sa femme, mais que malheureusement, elle avait raté son vol. Cette introduction a un peu déçu les juges, mais Pavel leur a demandé une chance de se produire seul. Et il les a surpris avec sa danse de deux mannequins ! À première vue, il semblait qu'il y avait un couple dansant, mais, en fait, ce n'était que Pavel.

« Il n’a pas menti quand il a dit que c’était un artiste. C’était génial. Je ne voulais pas qu'il s'arrête », ont commenté les internautes qui ont regardé cette vidéo.

Un autre l'a qualifié de « l'un des numéros les plus originaux et les plus divertissants d'AGT depuis la première de l'émission ».

2. Quatuor acrobatique d'un autre monde

Ces quatre filles de la région de Bouriatie ont réalisé un numéro acrobatique incroyable à Britain's Got Talent en 2017. Le groupe Angara Contortion est également interprète pour le Cirque du Soleil et est très célèbre dans leur pays natal. Leur incroyable souplesse est au-delà de la physique !

3. Folk iakoute

Avez-vous déjà entendu de la musique folklorique iakoute ? Olena Uutli a montré la vraie musique ethnique de l'endroit le plus froid de la Terre à Britain's Got Talent en 2018 et a conquis le cœur du jury et des téléspectateurs ! Elle interprète les sons de la nature, du chant des oiseaux au galop des chevaux - avec un rythme moderne. Tout simplement incroyable !

4. Danser dans la lumière

Le groupe de danse UDI (acronyme en russe des noms Iouri, Denis, Igor, qui forment l'équipe) de Tomsk, en Sibérie, a été finaliste de nombreux spectacles internationaux, notamment en Russie, en Ukraine, en Grande-Bretagne et en Israël. À America’s Got Talent en 2018, ils ont présenté un spectacle de danse éclatant qui raconte l’histoire de la lutte entre la lumière et les ténèbres.

5. Sons de la nature

Le jury de Britain's Got Talent en 2019 a eu quelques difficultés à prononcer son nom, mais les téléspectateurs ont été charmés par sa voix étonnante. Guennady Tkatchenko-Papijl est un musicien russe qui a participé à des spectacles Got Talent à travers le monde et a été « buzzer d'or » en Allemagne et en Géorgie. Sa voix rappelle l'écho dans les montagnes mêlé à des mélodies folkloriques.

« J'ai la chair de poule à chaque fois que je l'entends », a commenté l’un des téléspectateurs.

Un autre spectateur a qualifié sa performance de « pure inspiration de l'univers ». Qu’en pensez-vous ?

6. L'équilibriste

Le duo de Danil Kaloutskih et Valentin Tchetverkine présente le spectacle acrobatique le plus célèbre de Russie. Ces athlètes sont champions d'Europe et du monde de gymnastique et participent régulièrement à des festivals internationaux de cirque. Il suffit de regarder leur performance d'équilibrisme à Britain's Got Talent en 2019 !

7. Vocalise cosmique

Ekaterina Chelenova est une chanteuse d'opéra professionnelle. Née à Kaliningrad, elle vit maintenant à Milan et se consacre à la musique classique et moderne. En 2021, elle s'est essayée à Italy's Got Talent - et les juges ont été vraiment soufflés par sa voix. Elle a réalisé sa propre improvisation basée sur la musique folklorique du Grand Nord.

« Dès les premières secondes, je suis entrée dans un autre univers », a commenté une téléspectatrice à propos de son numéro.

8. Doggi show

Diana Vediachkina de Saint-Pétersbourg n'a ni chanté ni dansé, mais a joué avec ses petits animaux de compagnie - cinq teckels. La vidéo YouTube a enregistré des millions de vues ! Les personnes qui ont eu affaire à cette race de chien savent qu'il est très difficile de les dresser. Mais elle a réussi à le faire avec cinq toutous à la fois !

« Si elle peut entraîner cinq teckels à faire ces choses, elle peut dresser un crocodile à chanter », a commenté un utilisateur sur YouTube.

9. Opéra d'un « Russe typique »

Pouvez-vous croire que ce type, qui a une voix d'opéra si merveilleuse, travaille de jour comme gardien de sécurité dans un entrepôt d'alcool ? Alexeï Gousev, de Russie, vit maintenant à Glasgow (« typiquement russe » comme il plaisantait avec Simon Cowell) et a décidé de montrer son talent à Britain's Got Talent en 2020.

10. Danse caucasienne

Un groupe de danseurs adolescents tchétchènes appelé Lovzar s'est produit au Poland's Got Talent en 2017. Cette danse traditionnelle rythmée appelée Lezguinka est en fait très difficile et demande beaucoup d'énergie. Jetez un œil à leurs mouvements !

