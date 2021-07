La série animée russe «Masha et Michka» se déclinera en de nouveaux formats

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Adulée par les enfants du monde entier, la série animée Masha et Michka, produite par le studio russe Animaccord, verra prochainement ses horizons s’élargir en de nouveaux formats, révèle le magazine Variety.

Si ce dessin animé se limite aujourd’hui à une suite d’épisodes d’une durée de 7 minutes, la société de production souhaite en effet désormais diversifier ce contenu, tout d’abord avec la sortie de quatre épisodes de 22 minutes chacun. Le premier sera dévoilé à la fin de l’année et se consacrera à la fête de Noël, tandis que le second traitera de l’écologie.

Autre grande annonce, pour 2025 est prévue l’apparition d’un long métrage animé, développé sous franchise. Cette œuvre sera pour Animaccord l’occasion de sortir les personnages phares de la série de leur environnement habituel, à savoir la forêt, pour leur faire vivre de trépidantes aventures aux côtés de nouveaux héros.

Enfin, la société projette de se développer également vers des formats au contraire plus courts, à destination des réseaux sociaux, notamment TikTok. La création de contenus interactifs et ludiques, impliquant l’interaction du public cible, est elle aussi à l’étude.

Pour rappel, Masha et Michka s’impose comme l’un des projets d’animation les plus populaires à travers le monde, traduit dans 39 langues et diffusé dans 150 pays. L’un des épisodes de la série est d’ailleurs inscrit au Livre Guinness des records comme étant la vidéo animée la plus regardée de tous les temps sur YouTube, avec 4,44 milliards de vues, ce qui en fait la vidéo non musicale la plus populaire de la plateforme et la sixième au classement général, toutes catégories confondues.

