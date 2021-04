Le dessin animé russe «Hansel et Gretel, agents secrets», chouchou des usagers de Netflix en France

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En France, tout comme au Brésil, en Grèce ou en Scandinavie, le film d’animation Hansel et Gretel, agents secrets, du studio russe Wizart Animation, s’est hissé au sommet du classement des œuvres les plus visionnées sur Netflix au cours du week-end dernier, peu après sa sortie, informe l’agence TASS.

Au niveau mondial, l’œuvre, inspirée du célèbre conte des frères Grimm, apparue sur la plateforme de streaming le 25 mars, soit une semaine après son apparition dans les salles obscures de Russie, a occupé une très honorable seconde place.

« Nous sommes heureux du succès de Wizart, qui a été l'un des leaders de l'exportation d'animation russe ces dernières années. Dans le même temps, il convient de noter que le contenu russe en général est devenu très populaire sur les services en ligne internationaux, et au cours des deux dernières années, plusieurs projets russes de différents genres ont déjà fait leur apparition dans la gamme Netflix. Il s'agit des séries Better Than Us et To the lake, du mélodrame historique The Silver Skates, et maintenant de ce long métrage d'animation russe. Nous constatons que les entreprises russes se concentrent de plus en plus sur des histoires universelles et intéressantes pour des publics mondiaux, et c'est sans aucun doute le bon vecteur pour réussir sur les marchés internationaux », a commenté Evguenia Markova, directrice de Roskino, agence fédérale de la cinématographie, citée par TASS.

Selon l’intrigue, Gretel devient l’un des meilleurs agents d’un service hautement secret de sécurité magique. Elle reçoit alors la mission d’enquêter sur le crime du siècle – l’enlèvement du roi. Son frère, Hansel, un éminent escroc, devient pour cette aventure son équipier.

