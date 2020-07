Bien qu’un peu glauque, cette vidéo russe pour enfants a été vue 3,5 milliards de fois

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Des œufs souriants à la ferme changent de couleur, se brisent, changent de forme. Apprenez 6 couleurs : noir, marron, rose, blanc, rouge, bleu. Bon visionnage », écrit la chaîne russe Mirochka TV dans la description de cette vidéo animée éducative pour enfants, tandis que l’espace commentaire est désactivé. Le nombre de vues se porte quant à lui à plus de 3,5 milliards, ce qui en fait la 9e vidéo la plus vues de tous les temps sur YouTube.



Elle a d’ailleurs accumulé presque autant de vues que l’épisode du dessin animé russe le plus populaire, Masha et Michka, qui, avec ses 4,3 milliards de vues, est la cinquième vidéo la plus vue et la première à ne pas être un clip musical. Une nuance toutefois : cette vidéo enfantine apparait un peu effrayante (même s'il est difficile d'expliquer exactement ce qui cause un tel malaise).

Sur d'autres plateformes, où la vidéo est publiée, les utilisateurs adultes écrivent des commentaires comme « ça fait flipper, à la fin, le cerveau pleure carrément » ou « c’est psychédélique », mais notent que les enfants sont fous de cette vidéo : « J'ai un neveu de 3 ans qui la regarde sans arrêt, je ne sais pas ce qu’il lui trouve », témoigne Dmitri Grebenchtchikov.

Le secret de cette production à la réalisation simpliste réside dans la mélodie « hypnotisant » les enfants, qui est répétée sans cesse, et l'image « captivante » défilant à l’écran. Les parents qualifient d’ailleurs ce genre de vidéos de « bouton off pour enfants » : « Beaucoup de parents mettent à leurs enfants des vidéos éducatives sur les couleurs, les langues, les objets, etc. et s’éloignent de l'écran pour s'occuper de leurs propres affaires », expliquent les utilisateurs, notant que le plus pratique est ainsi de lire ces vidéos en boucle.

