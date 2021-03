Men in Black et clin d’œil à UNO: Little Big sort son nouveau clip

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ceux qui ont fait sensation l’année dernière avec leur tube UNO, qui est devenu le clip le plus visionné de l'histoire de l’Eurovision, ont refusé cette année de se rendre à ce concours de la chanson. Le leader du groupe, Ilya Prusikin, l’a expliqué par le fait que l’équipe ne veut pas que son nouveau morceau soit comparé à UNO et a rappelé que la Russie est riche en talents. Pour rappel, l’édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie.

Quoi qu’il en soit, le jour-même où les téléspectateurs ont choisi le candidat pour l’édition 2021, Little Big a sorti son nouveau clip, Sex Machine. En moins de 24h, il recense déjà plus de 2 millions de vues.

Alors que le style de la vidéo et de la musique renvoie à celui de la fin des années 1980-début des années 1990, le clip comporte un clin d’œil à Men in Black. En effet, vers la fin, le trio phare du groupe, vêtu de noir, s’approche du personnage de Poukhliach (Dodu), devenu célèbre grâce à UNO, et efface la mémoire de ce témoin gênant. Ne comprenant plus où il est et ce qu’il y fait, celui-ci jette donc sa veste et enfile une tenue sportive pour se diriger sur le plateau du clip UNO. Ainsi, la dernière scène de Sex Machine s’avère être la première de ce clip qui a marqué le printemps de l’année 2020.

Quant à l’Eurovision, à l’issue du vote des téléspectateurs, c’est la chanteuse d’origine tadjike Manizha qui défendra les couleurs de la Russie.

