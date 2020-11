En images: quels étaient les éléments constitutifs du costume traditionnel russe?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Costume masculin

Irina Baranova Irina Baranova

Le costume des hommes était très simple et ne comportait que quelques éléments de base. Ils étaient communs aux paysans et aux riches notables, mais ces derniers disposaient souvent d’habits cousus dans des matériaux plus onéreux, pouvaient utiliser des coupes plus sophistiquées, ainsi que décorer abondamment leurs tenues de pierres et de broderies raffinées.

Irina Baranova Irina Baranova

La chemise (« roubakha », ou encore « sorotchka »). Elles étaient en lin ou en coton, pouvaient être sans col, mais le plus souvent avec un col oblique – une telle chemise était appelée « kossovorotka ». Le col et les volants de la chemise étaient souvent brodés d'un élégant motif.

Irina Baranova Irina Baranova

La chemise était le plus souvent ceinturée – la ceinture (« poïass ») pouvait être en soie ou en laine, et à ses extrémités se trouvaient souvent des glands (pas les fruits du chêne, mais ces ouvrages composés d’un nœud et de fils pendants).

Irina Baranova Irina Baranova

Les pantalons (« chtany », ou encore « porty ») étaient découpés librement et enfilés dans des « onoutchi ».

Irina Baranova Irina Baranova

Les « onoutchi » étaient un morceau de tissu dense qui était enroulé sur la jambe jusqu'au genou sous les chaussures, à la place des chaussettes.

Irina Baranova Irina Baranova

Les « lapti » sont les célèbres souliers russes fabriqués à partir d'écorce de bouleau et attachés avec une corde autour de la jambe, par-dessus les onoutchi.

Irina Baranova Irina Baranova

Les « sapogui » (bottes) pouvaient être hautes ou ne couvrir à peine la cheville. Le plus souvent, elles étaient faites de cuir.

Irina Baranova Irina Baranova

Les « valenki » sont une version hivernale des sapogui, faites de feutre de mouton.

Irina Baranova Irina Baranova

Le caftan était un vêtement destiné à la saison froide. Il en existait de nombreuses variétés, ils pouvaient être de différentes longueurs et cousus dans différents matériaux. Pendant la saison chaude, il y avait des caftans sans col en tissu rugueux – les « zipouny ». Pour l'hiver, les « kojoukhi » étaient des caftans en peau de mouton, rembourrés de fourrure.

Irina Baranova Irina Baranova

En ce qui concerne le couvre-chef, en hiver, on portait une coiffe « treoukh », qui présentait trois « ailes » rabattables protégeant l'arrière de la tête et les oreilles et rappelant quelque peu la chapka-ouchanka moderne, qui n'apparaîtra qu'au XXe siècle. Pendant la saison chaude, les hommes se coiffaient d’un petit chapeau rond appelé « tafia », semblable à la kippa ou à la tioubeteïka.

Costume féminin

Irina Baranova Irina Baranova

Le costume d'une femme était un peu plus compliqué que celui d'un homme. Les femmes des familles riches, comme les hommes, avaient des vêtements faits de matériaux plus précieux et abondamment ornés. De plus, les femmes nobles avaient plus de couches de vêtements – leurs tenues pouvaient peser jusqu'à 20 kg. Les femmes mariées et non mariées avaient également une apparence distinctive.

Irina Baranova Irina Baranova

La chemise, dans le costume féminin, était essentiellement un sous-vêtement, cousu en coton ou en lin, et pour les riches dames, en soie. Elle était toujours longue jusqu’au sol. Les jeunes femmes les brodaient abondamment – même si les motifs n'étaient pas visibles, on disait qu’ils servaient de protection contre le mauvais œil.

Irina Baranova Irina Baranova

La « sarafane » était une robe sans manches longues et la base du costume féminin. La chemise et le sarafane devaient être ceinturés. Des colliers ou des pendentifs étaient souvent portés par-dessus.

Irina Baranova Irina Baranova

Dans les régions du Sud, au lieu du sarafane, l’on portait le plus souvent une jupe appelée « poneva ». Seules les femmes adultes la portaient, ce qui était une sorte de signe que vous pouviez les courtiser.

Irina Baranova Irina Baranova

Il existait de nombreuses variétés de vêtements féminins à enfiler par-dessus, mais tous étaient unis par le fait qu'ils étaient longs et attachés du col aux pieds. Il y avait, par exemple, le « letnik » aux manches spacieuses – il ne couvrait pas les pieds. L’on trouvait aussi le « opachen » avec une longue rangée de boutons et des manches fendues. Les femmes pouvaient porter des cols de fourrure par-dessus ces longs habits.

Irina Baranova Irina Baranova

La « douchegreïa », un élément d’habillement festif, était un chemisier qui se portait par-dessus le tout. Les coupes et tissus étaient très divers.

Irina Baranova Irina Baranova

L’on trouvait beaucoup de coiffes différentes, car les femmes mariées se couvraient toujours la tête et cachaient leurs cheveux. À la maison, elles portaient des chapeaux de toile nommés « povoïnik », ou se coiffaient simplement d’un foulard. Pour sortir, elles portaient un « kokochnik », une coiffe avec un support dur sur le front, et presque chaque région avait son propre design : en forme de peigne ou de cylindre par exemple. Des boucles d'oreilles pourraient être attachées aux coiffes. En hiver, on portait des chapkas de fourrure, et des foulards par-dessus.

Les jeunes femmes non mariées portaient des couronnes avec des rubans, sous lesquelles leurs cheveux étaient visibles.

Irina Baranova Irina Baranova

En termes de chaussures, les paysannes, bien sûr, portaient aussi des « onoutchi » et des « valenki ». De plus, l’on cousait également des « sapogui » et « bachmaki » principalement en cuir, et celles des plus riches – en brocart et en velours – étaient abondamment ornées. Le talon est apparu au XVIe siècle et était présent y compris dans la tenue des hommes.

