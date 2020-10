Émail russe: dix chefs-d'œuvre de Fabergé, Rückert et d'autres joailliers

Russia Beyond

La noblesse russe du tournant des XIXe-XXe siècles raffolait des produits colorés en émail. Voici quelques-uns des meilleurs exemples de la collection des musées du kremlin de Moscou et d'autres musées.

À la fin du XIXe siècle, le « style russe » est devenu incroyablement à la mode parmi les membres de la famille impériale et chez les nobles fortunés. Cherchant à renouer avec leurs racines, beaucoup ont commencé à construire des maisons dans le style des chambres de boyard médiévales, ainsi qu'à commander des bijoux ajourés avec des éléments colorés et des sujets de contes de fées. Un grand nombre de ces travaux ont été réalisés par les fournisseurs de la cour - des entreprises de joaillerie très connues : Karl Fabergé, Pavel Ovtchinnikov, Ivan Khlebnikov.

Un des éléments, en plus des métaux précieux et des pierres de couleur, était la peinture sur métal – l’émail. Les bijoutiers russes ont perfectionné cet artisanat en utilisant les techniques d'émail les plus complexes (cloisonné, champlevé, illuminé) - parfois directement sur le produit.

Un maître reconnu de l'émail était Fiodor Rückert, un artiste d'origine allemande. Il a réalisé des commandes pour diverses entreprises de joaillerie et a entretenu une longue relation avec Fabergé. Sur une grande variété de bijoux, il a reproduit les peintures des grands maîtres de son époque, de Viktor Vasnetsov à Constantin Makovski.

Œuf de Pâques « Kremlin de Moscou ». Entreprise Carl Fabergé. Cet œuf était un cadeau de Nicolas II à son épouse, l'impératrice Alexandra Feodorovna, pour Pâques en 1906. Musées du Kremlin de Moscou Musées du Kremlin de Moscou

Vase à boire. Entreprise K. Fabergé Musées du Kremlin de Moscou Musées du Kremlin de Moscou

Cuiller à dessert. Entreprise K. Fabergé Collection M. Reviakine, Moscou Collection M. Reviakine, Moscou

Coffret. Entreprise K. Fabergé Collection M. Reviakine, Moscou Collection M. Reviakine, Moscou

Cassette. Entreprise K. Fabergé. C'est un cas rare où l'émail ne représente pas des scènes fabuleuses ou quotidiennes, mais des batailles, tirées du passé récent - le tableau de Vassili Verechtchaguine Avant l'attaque. Près de Plevna reflète les événements de la guerre russo-turque de 1877-78. Collection de M. Reviakine Collection de M. Reviakine

Plat. Entreprise I. Khlebnikov. Don à l'empereur Nicolas II et à l'impératrice Alexandra Fedorovna de la Société boursière de Nijni-Novgorod, 1913. Musée-réserve historique et architectural d'État de Nijni-Novgorod Musée-réserve historique et architectural d'État de Nijni-Novgorod

Salière. Entreprise M. Lombardo Collection M. Reviakine, Moscou Collection M. Reviakine, Moscou

Boîte. Entreprise K. Fabergé Collection M. Reviakine, Moscou Collection M. Reviakine, Moscou

Vase à boire. Entreprise K. Fabergé Collection M. Reviakine, Moscou Collection M. Reviakine, Moscou

Tasse. Entreprise I. Sazikov Musées du Kremlin de Moscou Musées du Kremlin de Moscou

L'exposition Carl Fabergé et Fiodor Rückert. Chefs-d'œuvre de l'émail russe se tiendra au Kremlin de Moscou du 9 octobre 2020 au 10 janvier 2021.

