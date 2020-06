«Les Mousquetaires du tsar», ce dessin animé qui réunira la Belgique, la France et la Russie

Russia Beyond

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le studio russe KinoAtis créera conjointement avec des compagnies britannique, belge et françaises un dessin animé dans le genre fantasy historique intitulé Les Mousquetaires du tsar. La production devra débuter fin 2020, informe l’agence TASS.

Mikros Animation, KinoAtis/Global Look Press Mikros Animation, KinoAtis/Global Look Press

L’accord quadripartite a été signé dans le cadre du marché international en ligne Key Buyers Event: Digital Edition, organisé par Roskino. Les français Est Quest Films et Mikros Animation, le britannique GFM Animation et le belge Walking the Dog travailleront sur la production de l’œuvre en collaboration avec la partie russe, écrit l’agence, qui se réfère à un communiqué de KinoAtis.

Mikros Animation, KinoAtis/Global Look Press Mikros Animation, KinoAtis/Global Look Press

>>> Ces dessins animés russes qui ont fait le bonheur des enfants du monde entier

« C’est avec impatience que nous attendons le début de la production de l’œuvre. [...] J’estime qu’un tel projet contribuera au renforcement des liens entre la Russie et les pays européens », cite le service de presse les propos de Vadim Sotskov, producteur général de la compagnie russe.

Mikros Animation, KinoAtis/Global Look Press Mikros Animation, KinoAtis/Global Look Press

L’action du film d’animation se déroulera en Russie et en Europe au XVIIe siècle. Les principaux héros seront des animaux-mousquetaires : l’ours Grigori, le chat Lefort, le chien Gordon et l’ours Gwendal.

Dans cet autre article récent, nous vous annoncions la fondation d’une coentreprise franco-russe dans le domaine du film d’animation.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.