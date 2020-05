«Hypnodancer», le nouveau clip de Little Big, intègre le top 5 mondial des plus vus cette semaine

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La nouvelle chanson du aussi populaire que déjanté groupe russe Little Big, intitulée Hypnodancer, a fait son apparition dans le top 5 du dernier classement hebdomadaire mondial des clips les plus vus sur YouTube, présente la plateforme.

Entre le 8 et le 14 mai, la vidéo a en effet été visionnée pas moins de 25,7 millions de fois, et se place donc en quatrième position, derrière Gooba de 6IX9INE (128 millions), Stuck with U d’Ariana Grande et Justin Bieber (35,3 millions) et Life Is Good de Future (28,3 millions).

Hilarant, comme le veut la tradition avec Little Big, ce clip met en scène les membres du groupe effectuant des danses littéralement hypnotisantes afin de dérober d’importants butins au casino. Un mélange d’humour et de mélodie entêtante ayant permis au groupe d’atteindre depuis un total de près de 37 millions de vues pour ce titre.

Pour rappel, Little Big devait en mai représenter la Russie au concours de l’Eurovision avec Uno, son précédent hit ayant accumulé 100 millions de vues sur YouTube et créé un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Faisant partie des favoris pour la compétition, le groupe a néanmoins appris avec déception l’annulation de l’événement en raison de la pandémie de Covid-19.

Dans cet autre article, nous vous présentions sept groupes russes contemporains ayant propulsé la scène musicale nationale en avant.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.