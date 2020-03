En image: fragments magiques de l'Extrême-Orient russ

Vous n'avez plus besoin d'un appareil photo coûteux pour être un pro. L'un des photographes les plus talentueux de Vladivostok en est persuadé, et au vu de ses clichés, on comprend pourquoi.

« Je prends des photos avec mon téléphone. C'est compact, artistique et rapide », déclare Pavel Nemtine. Ayant commencé à prendre des photos avec un Canon professionnel, le photographe se sent désormais libre de prendre des clichés sans aucune préparation supplémentaire et à chaque moment opportun.

Les photos de Pavel sont actuellement exposées dans le cadre d'une grande rétrospective - Far Focus. Photographes de Vladivostok, au Centre local d'art contemporain Zaria.

Selon la curatrice Anna Petrova, il est beaucoup plus compliqué de prendre une bonne photo avec un téléphone, de trouver sa propre palette et son propre angle. Mais Pavel y parvient – tout en gérant plusieurs comptes Instagram, chacun avec son propre style photographique. Il s'est toujours concentré sur les fragments et les détails.

