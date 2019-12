Dix livres russes majeurs à inscrire sur votre liste de lecture de Noël

Les fêtes de fin d’année sont parfaites pour vous emparer d’une boisson chaude et vous réfugier sous la couette afin de lire un bon livre. Voici donc nos meilleures recommandations en termes de romans classiques et intemporels venus de Russie, qui vous fascineront dès les premières lignes.

Alexandre Pouchkine – Récits de feu Ivan Pétrovitch Belkine

Alexandre Pouchkine est le plus illustre poète russe, mais beaucoup oublient qu'il a également été l’auteur d’une prose brillante. Ce recueil de nouvelles vous plongera dans des intrigues tordues, pleines de tension et d’histoires d’amour

Si vous n'avez pas le temps de le lire en entier, nous vous recommandons de commencer par la nouvelle La Tempête de neige, un choix parfait pour une nuit de Noël enneigée. La jeune Maria tombe amoureuse du pauvre Vladimir. Ses parents riches n'acceptent pas de bénir leur mariage, alors le couple décide de s’unir en secret. Maria se rend dans une église mais Vladimir se perd dans le blizzard. La jeune femme se marie cependant... mais avec qui ?

Nicolas Gogol – Les Soirées du hameau près de Dikanka

Ce cycle de contes ruraux a été un grand succès pour Gogol. Pour votre lecture confortable sous la couverture, choisissez La Nuit de Noël (d'autres nouvelles contiennent des éléments d'horreur, donc gardez-les pour Halloween).

Vakoula, un jeune Ukrainien, tombe amoureux d'une villageoise capricieuse. Il est prêt à tout pour prouver son amour mais elle veut une chose impossible, un spectacle de l'impératrice. Il ne reste plus à Vakoula qu'à conclure un pacte avec le diable...

Fiodor Dostoïevski – Les Frères Karamazov

Ce n'est pas un volume aussi gros et aussi long qu'on pourrait le croire. C'est une véritable histoire policière, avec un tel rythme que vous consommerez Les Frères Karamazov en un seul souffle ! Les trois frères sont tellement différents les uns des autres (et en fait n'ont jamais été proches). Le plus jeune est un jeune moine gentil, le second un rationaliste et athée paisible, et le troisième un homme passionné et impulsif qui aime boire et faire la fête.

Tous trois n'ont jamais été proches de leur père non plus, et l'aîné est même en compétition avec lui pour le cœur d'une jeune femme. Or, une nuit, quelqu'un tue le père. Le fils aîné est le seul suspect, mais est-il réellement l’auteur du crime ?

Léon Tolstoï – Guerre et Paix

Non, vraiment. C'est le moment. Asseyez-vous et lisez-le... et vous ne vous réveillerez que le 2 janvier quand ce sera l'heure de retourner au travail ! Ce livre dépeint la Russie du début du XIXe siècle et commence à la veille de la guerre contre Napoléon. Le tableau historique turbulent sert de toile de fond aux histoires de plusieurs familles nobles de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Tandis que certains des personnages se battent pendant la guerre, d'autres profitent de splendides bals à la cour impériale ou perdent des fortunes en jouant l'argent familial dans les salons... Amour, trahison, faits d'armes, filles naïves et vieillards sages – vous trouverez dans ce livre un tout nouveau monde.

Anton Tchekhov – Nouvelles

Tchekhov était un maître de la nouvelle. Là où Tolstoï avait besoin de cent mots pour décrire un personnage, Tchekhov n'en utilisait que deux – mais si vastes et si complets. Douchetchka, La Salle n° 6, L'Homme à l'étui – ces histoires bouleverseront votre existence et votre vision de la vie.

Mais si vous voulez quelque chose de plus hivernal et dans l’ambiance de Noël, vous pouvez choisir Vanka. Un garçon travaille comme compagnon et écrit une lettre à son grand-père. C'est un texte très touchant, et la fin vous fera peut-être même pleurer.

Mikhaïl Boulgakov – Le Maître et Marguerite

Les travaux de Boulgakov sont incroyablement polyvalents, il vous faudra donc choisir le sujet que vous aimez le plus. Pour une humeur plus hivernale, choisissez La Garde blanche, un roman sur la Révolution et la guerre civile en Russie, ou Cœur de chien, une nouvelle sur un docteur et scientifique talentueux qui transplante le cerveau d'un humain dans un chien... La créature survit à l’opération, mais trouve le jeune État soviétique absolument insupportable.

Néanmoins, le meilleur conseil est de lire le roman le plus connu de Boulgakov, une œuvre de génie absolu – Le Maître et Marguerite. Il est mystique, drôle et philosophique. Un professeur étranger de magie noire vient à Moscou et des choses bizarres commencent à se produire.

Boris Pasternak – Le Docteur Jivago

Ce roman, qui a été récompensé par un prix Nobel, est l'une des plus grandes œuvres d'art sur la guerre civile en Russie. Il montre comment elle a changé la vie de l’ensemble de la population – tant des nobles que des paysans.

Iouri Jivago essaie d'être lui-même dans une atmosphère de mensonge et de chaos total. C'est un vrai chrétien et un vrai médecin, très généreux et compatissant. Il est prêt à faire n'importe quel sacrifice pour les autres et est probablement le seul à ne pas classer les gens comme des Rouges ou des Blancs parce que, pour lui, il s’agit simplement d’humains.

Ilia Ilf et Evgueny Petrov - Les Douze Chaises

Plongez dans cette intrigue mettant en scène deux profiteurs charismatiques à la recherche de diamants qui, selon la rumeur, seraient cachés dans une chaise. Mais lorsque vous avez douze chaises identiques qui ont été vendues et expédiées dans tous les coins du pays, la tâche se transforme en une incroyable aventure. Pour s’emparer des joyaux tant désirés, ils trompent tout le monde en se faisant passer pour des artistes, des maîtres d'échecs, des policiers ou encore des collectionneurs de tickets.

Venedikt Erofeïev – Moscou-sur-Vodka

Toute l'intrigue du livre tourne autour d'un homme qui boit dans un train de banlieue avec une variété de compagnons de voyage inconnus et exprime sa philosophie et ses réflexions personnelles. Depuis Moscou, il est en route pour Petouchki afin de retrouver sa bien-aimée. Mais se rencontreront-ils à la fin ?

Roman simple en apparence mais exprimant en réalité des idées post-modernes complexes, il est devenu non seulement un classique de la littérature russe, mais aussi très populaire auprès du lectorat de masse. À Moscou se dresse même un monument en l'honneur du personnage de Venitchka. Cette lecture pourrait enfin vous faire comprendre la relation des Russes à l’alcool !

Lioudmila Oulitskaïa – Daniel Stein, interprète

Noël est idéal pour réfléchir aux questions éternelles, se souvenir du Christ et de son enseignement. Voici donc un livre basé sur l'histoire vraie d'une personne qui a fait de son mieux pour établir la paix entre des individus de différentes religions et nations et même pour créer un dialogue entre le Pape et Israël, à une époque où le Vatican ne reconnaissait pas la légitimité du nouvel État.

Daniel Stein était un juif polonais ayant caché ses origines aux nazis et étant devenu prêtre catholique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a sauvé des dizaines de vies et a ensuite immigré en Israël où il a servi comme prêtre et a accueilli tous ceux qui vivaient en marge de la société ou qui ne trouvaient pas leur place dans la vie (y compris les Arabes chrétiens qui étaient rejetés à la fois par les musulmans et les chrétiens). Une histoire incroyable et une lecture incroyablement intéressante et profonde.

