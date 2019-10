Le réalisateur russe Serebrennikov reçoit l‘insigne de Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres

Russia Beyond

Global Look Press

Kirill Serebrennikov, cette figure phare de l’art contemporain russe, s'est vu remettre l’insigne du Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Le réalisateur et metteur en scène a reçu cette décoration honorifique française des mains de l’ambassadeur de France en Russie, Sylvie Bermann. En prenant la parole, cette dernière a souligné la contribution apportée par Serebrennikov aux relations culturelles entre les deux pays.

Joie et honneur de remettre au très talentueux Kirill #Serebrennikov l’insigne de Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres @gogolcenterpic.twitter.com/VnRrHsdpmR — Sylvie Bermann (@SylvieBermann) October 14, 2019

La décision ministérielle de distinguer Kirill Serebrennikov remonte au 2 août 2018. Toutefois, à l’époque, le réalisateur était assigné à résidence, mesure qui n’a touché à son terme qu’en avril dernier.

Cinéaste, réalisateur et metteur en scène, Kirill Serebrennikov compte à son actif plusieurs récompenses prestigieuses et ses œuvres sont régulièrement nominées lors de festivals de renom, dont ceux d’Avignon et de Cannes. Ainsi, son film Le Disciple a été récompensé par le Prix François Chalais en 2016, tandis que Leto a décroché l’année passée le prix Cannes Soundtrack. Toutefois, comme il l’a lui-même souligné en recevant l’insigne, c’est la première fois qu’il devient lauréat d’une récompense étatique.

