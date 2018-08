Le réalisateur russe Kirill Serebrennikov décoré de l’Ordre des Arts et des Lettres de France

Le 2 août 2018, Kirill Serebrennikov, cinéaste et metteur en scène russe, a été fait commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres par Françoise Nyssen, ministre française de la Culture et signataire du décret.

Serebrennikov est une figure majeure du milieu artistique contemporain en Russie. Il compte à son actif de nombreuses récompenses et nominations, la dernière en date étant sa participation au Festival de Cannes 2018 pour son film Leto.

Avant cela, en 2006 par exemple, son film Playing the victim a remporté le Grand Prix du Festival de Rome. En 2015, son long métrage Izmena a quant à lui été nominé au Grand prix du jury de la Mostra de Venise et l'année suivante, Serebrennikov a reçu le Prix spécial du Festival de Cannes pour son film Le Disciple.



Depuis le 23 août 2017, ce grand nom du théâtre et du cinéma russes est cependant assigné à résidence, accusé de détournement de subventions ministérielles pour un montant total de 133 millions de roubles (1,82 million d’euros). Plaidant non coupable, son assignation a été prolongée jusqu’au 22 août prochain.

