Dix gentils Russes issus de blockbusters d’Hollywood

Ce commandant russe brutal et armé d’un mini-pistolet est enlevé d’un champ de bataille en Tchétchénie et emmené sur une planète extraterrestre par des prédateurs. En plus d’être entraîné comme une machine de guerre, Nikolaï brille par ses valeurs morales et pourrait même se sacrifier pour sauver la vie d’un autre homme.

L’agent du KGB Iliya Kouriakine apparaît pour la première fois dans la série Agents très spéciaux dans les années 1960 en tant que personnage de second plan. Cependant, il était tellement apprécié par le public que l’auteur a dû en faire un protagoniste principal. Kouriakine, avec l’agent américain Napoleon Solo, combat les vilains de toutes nationalités. En 2015, un blockbuster relatant leurs péripéties a été réalisé.

Experte en arts martiaux et génie de l’espionnage, Natasha Romanoff est l’un des personnages principaux de l’univers Avengers. La Veuve noire, comme on la surnomme, est indispensable à la famille Marvel.

Vladimir Ivanov est saxophoniste. Lors d’une tournée de son orchestre aux États-Unis, il saisit sa chance et décide de déserter. La vie de l’autre côté de l’Atlantique n’est cependant pas aussi belle qu’il l’imaginait, mais retourner dans son pays natal où règne un régime totalitaire de censure n’est pas une option.

Le capitaine de police Ivan Danko, interprété par Arnold Schwarzenegger, fait partie des personnages russes les plus connus à Hollywood. Danko est un stéréotype russe vivant : c’est une masse de muscles sans émotion avec un accent peu rassurant.

Selon Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek, Pavel Chekov a été intégré à la franchise grâce à un article du journal soviétique Pravda. On s’y plaignait en effet que malgré la position de leaders des Soviétiques en matière de conquête spatiale, aucun d’entre eux ne faisait partie de l’équipage dans la série. Pour y remédier, Chekov a fait son apparition.

Angelina Jolie joue le rôle d’un agent de la CIA, Evelyn Salt, qui n’est autre que l’espionne russe Natasha Chenkov. Après plusieurs années aux États-Unis, elle a développé un amour profond pour le pays et mène une guerre contre ses camarades du KGB qui travaillent en tant qu’agents secrets.

Comme Evelyn Salt, Nikolaï Ratchenko est un « bon gars » car il a trahi ses propres « mauvais gars ». Durant l’intervention soviétique dans un pays d’Afrique inconnu il apparait comme un soldat sans pitié, mais après avoir été témoin d’atrocités commises par les Soviétiques contre les habitants locaux, il décide de changer de camps.

Se démarquant des autres Russes du film par son remarquable talent de tireur, Vassili Zaïtsev abat les Allemands un par un. Des officiers soviétiques diabolisés se recroquevillent derrière leurs soldats en les envoyant sans arme devant les mitrailleuses allemandes. Vassili, au contraire, est brave et toujours prêt à aider ses camarades. Mais il se montre sans pitié envers les ennemis de la Mère patrie.

Le cosmonaute Lev Andropov est une caricature de tous les stéréotypes russes qui peuvent exister. Il est toujours ivre, porte une traditionnelle chapka dans l’espace, et répare sa vieille station spatiale en décomposition en tapant dessus avec des barres de fer. Cependant, Lev vient au secours de l’équipage de la station, ce qui permet de sauver la Terre.

