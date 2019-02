Six personnages russes très appréciés par les fans de jeux vidéo

La plupart de ces personnages sont victimes des stéréotypes russes classiques: ils boivent de la vodka, chassent des ours, ont de gros muscles, et sont souvent déterminés à dominer le monde. Néanmoins, ils demeurent chers aux yeux des adeptes de jeux vidéo dans le monde entier.

Zangief de Street fighter

Street Fighter V/Capcom, 2016 Street Fighter V/Capcom, 2016

Également connu sous le nom de « Cyclone rouge », Zangief est l’un des personnages les plus forts dans la série « Street Fighter ». Avant de se mettre à la bagarre, il combattait des ours dans les étendues sauvages de Sibérie.

Zangief n’a jamais été un mauvais gars dans le jeu, mais dans le film « Street Fighter » sorti en 1994, interprété par Jean-Claude Van Damme, il est vu comme un vilain. Il apparait également dans l’aventure animée « Les Mondes de Ralph » sortie en 2012.

Yuri de Command and Conquer : Alerte rouge 2

Command & Conquer: Red Alert 2/Westwood Studios/Electronic Arts, 2000 Command & Conquer: Red Alert 2/Westwood Studios/Electronic Arts, 2000

Yuri possède des pouvoirs télépathiques et est l’un des leaders d’une invasion soviétique massive aux États-Unis. Cependant, ses ambitions dépassent le souhait d’établir le communisme en Amérique du Nord.

Yuri crée sa propre armée et a pour plan de contrôler le monde entier dans Command and Conquer : Alerte rouge 2 - La Revanche de Yuri. Le reste du monde doit s’unir pour contrer la menace russe.

Revolver Ocelot de Metal Gear

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots/Kojima Productions/Konami, 2008 Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots/Kojima Productions/Konami, 2008

Intelligent et insidieux, Revolver Ocelot apparaît dans le jeu vidéo depuis la fin des années 1980. Il a souvent un rôle d’espion et est fan de westerns-spaghetti, c’est pourquoi il s’habille en cowboy.

Heavy de Team Fortress 2

Team Fortress 2/Valve, 2007 Team Fortress 2/Valve, 2007

Heavy est l’un des personnages russes de jeu vidéo les plus connus. Il est notamment à l’affiche de Team Fortress 2, un jeu de tir multijoueur à la première personne.

Heavy est peut être grand et maladroit mais il est armé de mini-pistolets, qu’il appelle affectueusement « Sacha » et « Natacha ». Il habitait dans des montagnes de Russie où il chassait des ours à main nue et, tout comme Zangief, il est victime de la plupart des stéréotypes russes.

Dr. Bosconovitch de Tekken

Tekken Tag Tournament 2/Bandai Namco Entertainment, 2011 Tekken Tag Tournament 2/Bandai Namco Entertainment, 2011

Fan de vodka et d’échecs (bien évidemment), Dr. Bosconovitch est un scientifique soviétique. Il continue d’étudier et possède des connaissances fines en clonage.

Bosconovitch apparaît dans tous les jeux Tekken mais il ne commence à être important que dans Tekken 3. Malgré son âge, il peut encore infliger des punitions sévères au cours des affrontements.

Viktor Reznov de Call of Duty

Call of Duty: Black Ops/Treyarch/Activision, 2010 Call of Duty: Black Ops/Treyarch/Activision, 2010

Dans le monde virtuel, ce gars est sans aucun doute le pire ennemi des nazis. Après que les Allemands ont tué le père du sergent Viktor Reznov, il part en mission avec pour seule idée en tête la vengeance. On le voit se battre dans la bataille de Stalingrad, attaquer le palais du Reichstag en 1945, et même traquer des nazis dans l’Arctique.

Reznov n’étant pas un grand adepte des autorités soviétiques, il avait été envoyé au Goulag par Staline mais s’en était échappé avant de partir aux États-Unis. Il a même fait la guerre du Vietnam.

