Étude du patrimoine culturel: Saint-Pétersbourg et Paris jettent les bases d’un partenariat

Russia Beyond

Des institutions russes et françaises œuvrant dans le domaine des recherches scientifiques et technologiques ainsi que de la préservation du patrimoine culturel ont aujourd’hui procédé à la signature d’un accord de partenariat, informe le service de presse du Musée russe de Saint-Pétersbourg, établissement qui a accueilli la cérémonie.

Le partenariat s’inscrivant dans le cadre de cet accord prévoit le développement du projet Laboratoire mobile de Russie, permettant d’attirer des experts, ainsi que d’utiliser des équipements et des technologies de différentes institutions dans des buts scientifiques communs, notamment dans l’étude « in situ » des objets du patrimoine culturel ou des pièces de musées ne possédant pas l’équipement nécessaire, est-il expliqué.

Lire aussi : La France et la Russie travailleront main dans la main au projet de biosatellite Bion-M2

L’accord en question est le fruit de deux ans de collaboration entre les principaux laboratoires de Saint-Pétersbourg et Paris et constitue une démarche importante dans l’application pratique de la Feuille de route établie dans le domaine des études supérieures et des recherches scientifiques, signée le 25 mai dernier, souligne le service de presse.

Les parties du projet sont, du côté de la Russie, le musée de l’Ermitage, le musée Russe et l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, tandis qu’en France s’y sont engagés le Centre de recherche et de restauration des musées de France, le Laboratoire de recherche des monuments historiques et la Fondation des Sciences du Patrimoine.

Dans cet autre article, nous vous expliquons pourquoi la Russie compte autant de musées d’histoire locale.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.