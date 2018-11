Innovations: vers l’application des technologies intelligentes françaises dans des villes russes

Russia Beyond

Alexeï Makrouchine, directeur de l'association russe Services communaux et milieux confortables, et Alexandre Missoffe, directeur général de Paris-Île de France Capitale Economique (PCE), ont signé jeudi une convention visant à attirer les principaux acteurs du Grand Paris en Russie et à accélérer le développement de solutions innovantes créées dans la région parisienne tout en tenant compte des particularités du marché russe, informe l’agence ASN-info.

Les parties à la convention envisagent par ce biais d’établir conjointement la liste des tâches dans les régions pilotes, or près de 40 villes russes ont d’ores et déjà annoncé leur intention de prendre part au projet.

Présent à la signature de la convention, le vice-ministre russe de la Construction et des Services urbains, Andreï Tchibis, a souligné que l’accord en question était un bon exemple de travail mené par les deux pays, que sont la Russie et la France, dans la mise des capacités conjointes au service de la création de modèles stables et harmonieux de développement des villes.

Et d’espérer que ce projet permettra d’établir un partenariat étroit aussi bien au niveau de l’interaction des villes que des sociétés.

