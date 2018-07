Diner avec Velázquez et bal de Satan: excursions insolites dans les musées de Moscou et Saint-Pét'

Les secrets de l'Apocalypse au Kremlin

La cathédrale de l'Annonciation du Kremlin a toujours été une église de la Maison des tsars. Elle a été peinte durant les temps sombres d'Ivan le Terrible et contient de nombreux symboles aux significations secrètes. Pour résoudre cette énigme, il est possible de réaliser l'excursion thématique Les secrets du livre de l'Apocalypse sous les voûtes du temple royal. En outre, tout le monde peut s’essayer dans le rôle d'un critique d'art, en comparant les peintures de la cathédrale de l'Annonciation avec les reproductions de peintures d’Europe de l’Ouest proposées.

Dans les entrepôts de la galerie Tretiakov

Seule une petite partie des immenses réserves de la galerie Tretiakov est exposée dans les salles du musée. L'accès au dépôt est seulement ouvert aux « amis de la Galerie Tretiakov », pour lesquels on organise des excursions. Ce cercle étroit de personnes peut également se rendre à la bibliothèque de la galerie, où se trouvent des documents uniques et des livres du fondateur du musée, Pavel Tretiakov. Pour devenir un « ami de la Tretiakov », vous devez acheter une carte VIP. Les détails sont indiqués dans la galerie elle-même.

Le parc Gorki de Staline «vu par un ingénieur»

En été, le Musée d'art moderne Garage de la capitale offre des promenades architecturales à travers le parc le plus célèbre et le plus en vogue de Moscou. Les bâtiments d'avant-garde des années 1920 et 1930, la construction du premier cinéma sonore russe et le majestueux Empire stalinien - les touristes peuvent découvrir le côté pratique de l'architecture et se familiariser avec les secrets de l'urbanisme soviétique.

Le Bal de Satan au Musée Boulgakov

Si vous avez lu le merveilleux roman Le Maître et Marguerite, ne ratez pas cette occasion de plonger dans son atmosphère avec les acteurs du Musée de Boulgakov de Moscou. La visite de nuit et la prestation théâtrale ne vous laisseront pas le moindre doute sur le fait que le mysticisme de Boulgakov n'est pas une fiction ! Ne vous inquiétez pas si vous rencontrez la sorcière Gella à moitié nue...

Chats et déjeuner avec les maîtres de l'Ermitage

Le plus grand musée de Russie, situé à Saint-Pétersbourg, possède une merveilleuse application, Audioguide de l’Ermitage. Vous pouvez y trouver un vaste éventail de visites thématiques: par exemple, Chats de l’Ermitage. Ces habitants du Palais d'Hiver sont devenus des symboles non officiels et des gardiens du musée, des livres leur sont dédiés, et on leur consacre des films. Si vous n'allez pas à l'Ermitage dans un proche avenir, regardez les photos de ces félins.

Une autre nouveauté intéressante de l'application est la tournée gastronomique Nourriture non spirituelle : Oh, oui, de la nourriture! à l'Ermitage. Elle comprend plus de 50 peintures des XVIIe et XVIIIe siècles, des recettes des plats représentés et des faits intéressants sur les caractéristiques de la cuisine des siècles passés et sur la signification symbolique des plats. Le directeur de l'Ermitage Mikhaïl Piotrovski a déjà suggéré que ce sera le tour le plus populaire du musée.

Le meurtre de Raspoutine dans le palais de la Moïka

Grigori Raspoutine et sa relation avec la famille royale ont peut-être généré la plupart des mythes et légendes du début du XXe siècle. Dans le sous-sol de la maison des princes Ioussoupov à Saint-Pétersbourg, on a recréé l'atmosphère de la dernière nuit de la vie du célèbre moine. Vous pourrez non seulement vous immerger dans l'atmosphère de l’époque, mais aussi entendre l'histoire incroyable du meurtre et d'autres secrets concernant les Ioussoupov, parents des rois et personnes les plus riches de l'époque.

Grossesse avec le Musée Russe

Pour les femmes qui attendent des bébés, le Musée russe de Saint-Pétersbourg a préparé un programme spécial Découvrir la beauté avant la naissance. Des cours, des visites dans les salles de musée et la contemplation de la beauté amélioreront l'état psycho-émotionnel, et, bien que cela ne soit pas prouvé par la science officielle, dans certains cas, la condition physique. Les futures mamans en apprendront davantage sur les anciennes coutumes russes, les images de la Mère de Dieu dans l'art russe, les contes de fées et les portraits de femmes. Les cours sont tenus en présence d'un médecin.

P.S. Réservez toujours les excursions à l'avance !

