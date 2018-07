Quelles publicités russes sont considérées comme les meilleures du monde?

L’opérateur de téléphonie mobile russe Tele2 a gagné deux prix en juin au Festival de la créativité de Cannes pour sa vidéo promouvant le premier routeur Wi-Fi capable de produire sa propre électricité grâce à la pluie et de fournir ainsi un accès gratuit à Internet dans la rue. Sa victoire dans la plus prestigieuse compétition de publicités du monde reflète la popularité grandissante de la publicité russe. Voici quelques-uns des vainqueurs de ce concours sur les dix dernières années.

De quoi sont faites les filles? 2017

Plusieurs athlètes féminines, entraineuses, danseuses de ballet et actrices russes très populaires ont participé à cette publicité créée par Nike Russie, visant à lutter contre les stéréotypes sexistes. Cette vidéo est devenue l’un des symboles féministes les plus brillants jamais réalisés par une marque de cette importance en Russie. Elle a fait un tabac sur les réseaux sociaux et a gagné le Lion d’or de la catégorie film.

Faites travailler les hommes politiques, 2013

Cette vidéo, imaginée par une agence de publicité d’Ekaterinbourg pour le site internet Ura.ru, a remporté un impressionnant record de 7 distinctions à Cannes. Elle montre un nouveau moyen d’attirer l’attention sur les nids-de-poule en intégrant les cratères dans la chaussée dans des tags dessinés par des activistes locaux représentants les politiciens de la ville, qui promettent sans cesse de régler ce problème mais n’agissent pas. Ces paroles non tenues ont d’ailleurs été inscrites sous les graffitis.

Lis-moi une histoire, 2017

Le concept de ce projet était assez simple : des orphelins russes demandaient à leur célébrité préférée de leur lire une histoire, comme leurs parents l’auraient fait. Les publicités précédant les vidéos de ces personnalités en réponse à ce projet avaient pour but de soutenir ces orphelins. Le projet a reçu un Lion de bronze dans la catégorie divertissement.

Le café n’est pas une drogue, 2016

Cette publicité montre du café vendu sur le Darknet comme s’il s’agissait d’un produit illégal, et des clients le payant en Bitcoins. L’idée était de ridiculiser ceux qui considèrent le café comme une drogue. La vidéo a remporté un Lion d’argent.

Plus qu’un signe, 2015

L’agence Young&Rubicam en lien avec l'organisme à but non-lucratif Dislife a projeté des hologrammes d’individus en fauteuil roulant sur les places de stationnement pour personnes handicapées. Leur objectif était de rappeler aux conducteurs de respecter ces emplacements spéciaux, ce qui n’est souvent pas le cas. La vidéo a gagné un Lion d'argent dans la catégorie promotion et action.

La gravité est juste une habitude, 2016

Ce clip de musique, réalisé par la compagnie aérienne russe S7 et le groupe de rock indie américain ОK Go!, a été tourné en apesanteur et est devenu un énorme succès Internet, avec plus de 50 millions de vues rien que sur Facebook. Il a obtenu un Lion d'argent dans la catégorie vidéo musicale.

Voiture vs. Piano, 2012

Les créateurs de cette vidéo ont fait chuter un piano sur une voiture parce que... des internautes avaient voté pour. L'idée était de prouver à quel point les accidents routiers sont imprévisibles. La vidéo avait pour mission de promouvoir l'assurance automobile fournie par Intouch Company. Un piano à queue de 395 kilos a été suspendu par neuf cordes au-dessus d'une voiture dans un garage de Moscou pendant une semaine, tandis que les gens pariaient sur les événements imprévisibles de la vie réelle qui pourraient amener une corde à se faire couper (la température dans la ville, la victoire d'une équipe de football, etc.). Le piano est tombé le sixième jour. Le projet a obtenu un Lion de bronze dans la catégorie informatique.

On The Sun par Auktyon, 2017

La vidéo promouvant la sortie du nouvel album On The Sun du groupe de rock russe Auktyon montre une application mobile qui commence à jouer leurs chansons lorsque la caméra du téléphone est dirigée face au Soleil. La couverture de l’album n’est d’ailleurs visible que sous la lumière directe du Soleil. La vidéo a obtenu un Lion de bronze dans la catégorie création musicale ludique.

Curling de voitures, 2017

À Ekaterinbourg, des personnes ont utilisé des voitures comme pierres de curling. Quatre équipes ont en effet poussé de vieilles voitures sur la glace à la place des pierres de granit normalement utilisées pour cette discipline sportive. L'événement a été organisé pour promouvoir le fournisseur d'assurance automobile Smartpolice. La vidéo du jeu est rapidement devenue virale en Russie et à l'étranger, et a remporté un Lion de bronze à Cannes.

La Wi-Fi de la pluie, 2018

Tele2 et Geometry Global Moscow ont créé des routeurs 4G qui génèrent de l'électricité à partir de l’énergie mécanique de l’eau de pluie. Ces gadgets ont été installés à Saint-Pétersbourg pour permettre aux gens de tester l’Internet haut débit dans des endroits où les autres opérateurs sont incapables de fournir des connexions rapides (l’accent est notamment mis sur les cours d’immeubles). La vidéo a gagné un Lion d'argent dans la catégorie extérieure et une médaille de bronze dans la catégorie mobile.

