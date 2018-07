Pas besoin de sous-titres: les dix meilleurs films d'animation courts venus de Russie

Pas besoin de sous-titres: les 10 meilleurs films d'animation courts venus de Russie

1. Une boîte de conserve - ​​2013 (6 min)

Ce court métrage d'animation musical prouve que quel que soit votre âge ou votre statut social, il est impossible de contenir l'enfant en vous et de ne pas jouer avec une boîte de lait condensé vide. Réalisé par Tatiana Kiseleva, ce film, réalisé avec une technique au crayon, a reçu un grand prix au Festival du film pour enfants de Tokyo en 2014. Il a également été projeté dans un large éventail de festivals, dont le Cannes Court Métrage et le TIFF Kids au Canada.

2. Le Père Primitif - 2012 (3 min)

La plupart des génies ont un père strict et exigeant. En effet, le succès n'est souvent pas possible sans amour à la dure... même si vous êtes un homme de l'âge de pierre. Le film d'animation de Vladimir Danilov a été nominé dans 35 festivals internationaux, dont Cannes Court Métrage, The Cinekid aux Pays-Bas et Anima Mundi au Brésil.

3. Difficile d'être un moineau - 2014 (8 min)

Si vous êtes un pauvre petit moineau, vous devez connaître quelques astuces pour rester au chaud, trouver de la nourriture et des amis. Alors vous trouverez à coup sûr un gentil petit garçon ou une petite fille qui vous sauvera. Mais à la fin votre liberté ne vous manquera-t-elle pas ? Ce chef-d'œuvre en noir et blanc de Daria Viatkina a remporté le titre de meilleur film d'animation étudiant au Festival des Animateurs de Pologne.

4. Un homme rencontre une femme - 2014 (17 min)

Créé dans le style de l'avant-garde, cette histoire montre à quel point l'amour et les relations peuvent être difficiles; surtout quand vous découvrez que votre femme a une jambe de bois. Le réalisateur Dmitry Geller a été nominé pour des prix au Festival international d'animation d'Hiroshima au Japon, au Festival du film de Cracovie en Pologne et au prix Nika de l'Académie russe des arts et des sciences du cinéma.

5. Hamlet, Comédie - 2016 (5 min)

Êtes-vous déjà allé au théâtre avec vos camarades de classe et votre professeur ? Ou vous êtes-vous assis à côté d'un groupe d'enfants bruyants ? Alors vous trouverez probablement beaucoup en commun avec l'intrigue de ce film. Créé par Evgueni Fadeïev, ce court métrage a été nominé pour des prix dans près de 50 festivals du monde entier, du Brésil à la Corée du Sud.

6. La taupe à la mer - 2012 (5 min)

Ce film est un sketch amusant sur une journée ordinaire sur une plage publique surpeuplée. Une petite taupe solitaire rêve de la mer et suit une voie ferrée pour y arriver, mais il n'y a pas de place pour elle parmi les foules de vacanciers, les joueurs d'échecs et les enfants en colère. Réalisé par Anna Kadykova, le film a été nominé pour un prix à la Berlinale, à Cannes, au LIAF en Grande-Bretagne et lors d'autres festivals prestigieux.

7. Déchets - 2014, (5 minutes)

Trois petits sacs en plastique remplis d'ordures ont peur d'être emmenés par le camion à ordures, alors ils s’échappent de leur maison (le conteneur à ordures). Ils finissent dans un endroit encore plus effrayant - une grande ville. Après un accident, les sacs sont déchirés et toutes les ordures à l'intérieur sont jetées. Libérés, ils volent sereinement dans le ciel. Si vous voulez parler aux enfants de l'importance du recyclage et de la protection de l'environnement, ce film d'animation réalisé par Anjella Lipskaïa vous aidera.

8. Pichto s'en va - 2012 (9 min)

Le personnage principal, Pichto, s'ennuie et est las de sa routine quotidienne monotone, alors un jour il quitte sa maison et son village natal. Dans le grand monde froid, cependant, il ne se sent pas bien, jusqu'à ce qu'il trouve un ami. Le London International Animation Festival a qualifié le film de Sonia Kendel de « merveilleux ». Pichto a également été projeté à des festivals d'enfants et aux festivals de films d'animation de New York, Tokyo et Stuttgart.

9. Avertissement sur la côte - 2011 (8 min)

Les enfants modernes ne savent probablement pas ce que c'est que d'attendre le courrier. Ce film d'animation touchant parle d'une fille qui envoie des lettres tous les jours, mais la seule chose qu'elle attend est le facteur. Le travail d'Alexandra Chadrina a reçu le prix de la meilleure animation au Festival international du court métrage de Busan en Corée.

10. Attention, ouverture des portes - 2005 (5 min)

Et si les gens étaient des boutons qui prenaient tous les jours un métro dont les voitures seraient des fermetures éclair ? La réalisatrice Anastasia Jouravleva a trouvé un moyen très créatif de visualiser le magnifique métro de Moscou et a été récompensée par un grand prix au Jameson Cinefest Film Festival en Hongrie.

