Dix graffitis impressionnants inspirés par la Coupe du Monde en Russie

Yantarenergo Yantarenergo

La plupart des postes de transformation de Kaliningrad ont reçu une nouvelle couche de peinture.

Igor Zarembo/Sputnik Igor Zarembo/Sputnik

Une partie du projet jeunesse Football graffiti-2018 à Kaliningrad.

Alfa Bank Alfa Bank

Une publicité sponsorisée disant « TU ES DANS LE JEU ! ».

Les super-héros sont aussi des fans de football. L'artiste argentin Martin Ron a barbouillé des Wonder Woman, des Iron Man, des Captain America et des Spider Man autour de Moscou, tous jouant au sport le plus populaire au monde.

Alexey Kudenko/Sputnik Alexey Kudenko/Sputnik

Un autre exemple de graffiti sur le côté d'un bâtiment à Moscou.

Alexey Filippov/Sputnik Alexey Filippov/Sputnik

Les bâtiments techniques entourant le stade de Loujniki sont tous recouverts de graffitis éclatants. Les sous-stations de transformation de la capitale russe deviennent également moins tristounettes.

Ilnar Tukhbatov/Sputnik Ilnar Tukhbatov/Sputnik

Les artistes de rue de Kazan se préparent à la visite de Cristiano Ronaldo. Le Portugal joue contre la Russie le 21 juin dans cette ville.

L'artiste de rue mexicain Farid Rueda a récemment peint un ours de 30 mètres à Moscou pour la Coupe du Monde.

Les artistes de rue de Sotchi ont combiné les principaux sites de la ville avec le thème de football. Après les Jeux olympiques de 2014 à Sotchi, des dizaines d'événements sportifs ont été organisés dans la ville - la Coupe du Monde est le prochain sur la liste.

Julia Chestnova/Sputnik Julia Chestnova/Sputnik

Saransk, la capitale de la République russe de Mordovie, est l'une des villes les moins connues à organiser des matchs. Des graffitis mettant en vedette des bénévoles sont apparus sur les murs de l'université locale.

