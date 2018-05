Le film Leto de Serebrennikov fera sa sortie dans les salles obscures de France

Au lendemain du 71ème Festival de Cannes, la question que se pose naturellement tout amateur français de cinéma russe n’est autre que : « Mais quand sortira donc en France Leto, de Kirill Serebrennikov ? », et nous sommes persuadés que c’est votre cas, n’est-ce pas ? Mais ne cherchez plus, Russia Beyond a la réponse.

Alors que le nouveau long métrage de ce réalisateur russe sortira au cinéma le 7 juin en Russie, les Français devront attendre le 5 décembre pour le visionner sur grand écran. Si quelque mois vous séparent donc encore de cet événement, il est toujours possible de vous consoler en gardant à l’esprit que l’Hexagone a été le théâtre de la première projection du film, le 9 mai, sur la Croisette !

En effet, nominé lors de cette édition 2018 du Festival de Cannes, cette œuvre a été récompensée pour sa bande son exceptionnelle, reprenant certains des plus grands morceaux des idoles soviétiques du rock.

Pour rappel, Leto, d’une durée de 2h06 et principalement en noir et blanc, transporte le spectateur dans le Saint-Pétersbourg du début des années 80, alors encore nommé Leningrad. À la veille de la perestroïka, le public y découvre ainsi la scène underground naissante du rock’n’roll soviétique par le biais de deux légendes de la musique : Viktor Tsoï et Mike Naoumenko.

