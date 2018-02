Comment en URSS se moquait-on des défauts de l’Amérique capitaliste?

Pendant des décennies, le magazine satirique soviétique Krokodil a tourné en dérision la partie obscure du capitalisme occidental. Russia Beyond vous invite à découvrir quelques-unes de ces caricatures.

Le chômage

Krokodil, 1949, №1 Krokodil, 1949, №1

L’égalité à l’américaine : « Je demande un emploi ».

Krokodil, 1979, №22 Krokodil, 1979, №22

Ils ont trouvé un emploi. Le chômage a envahi ses banques.

Krokodil, 1985, №35 Krokodil, 1985, №35

Le taux de chômage aux États-Unis a atteint son niveau le plus haut depuis 40 ans. Slogans sur les banderoles : « 11,3 millions de chômeurs ; OUI à l’emploi ! Des emplois au lieu des missiles ! Non à la course à l’armement ! Donnez-nous des emplois ! »

Les mœurs

KroKodil, 1951, №02 KroKodil, 1951, №02

Éducation façon Hollywood. Le film est intitulé La vie et le Dollar. Légendes : « Avant le film : +Deux billets s’il vous plait ! + ; « Après le film : +Haut les mains ! + ».

La morale américaine

KroKodil, 1952, №01 KroKodil, 1952, №01

« Vite, l’argent sur le comptoir ! Nous avons à régler sur-le-champ nos comptes avec la police ! »

La propagande médiatique

KroKodil, 1954, №13 KroKodil, 1954, №13

Dans la rédaction de la Voix de l’Amérique : « Jack, il parait qu’il prennent vos fake news pour argent comptant ».

Le crime

KroKodil, 1969, №01 KroKodil, 1969, №01

La criminalité s’adresse à la police : « Au moins, mon gars, tu es entre mes mains ».

Une politique étrangère prédatrice et l’agressivité

KroKodil, 1955, №02 KroKodil, 1955, №02

Un touriste américain en Europe : « Je m’intéresse plutôt aux biens intacts ».

KroKodil, 1956, №15 KroKodil, 1956, №15

Assouplissement des tensions internationales. Otan - la tenue est démodée.

Dépenses militaires excessives

KroKodil, 1972, №01 KroKodil, 1972, №01

Le budget a la parole : « Il semble que je perds trop de poids avec ce hula hoop [du Pentagone] ».

KroKodil, 1976, №10 KroKodil, 1976, №10

Le Capitole est une maternité. Le Pentagone et les monopoles ont un enfant, le budget militaire. « Qu’il est grand ! », s’étonne le Pentagone. L’Otan tenant le budget militaire : « Payez, la menace soviétique pèse sur vous ».

KroKodil, 1982, №20 KroKodil, 1982, №20

La Reaganomie en action. [Allusion à Ronald Reagan]. Sur les bouts de papier, que le « régime » de Ronald Reagan découpe, on lit : « Assistance aux personnes âgées », « Petits déjeuners à l’école », « Construction de logements pour les pauvres », etc.

KroKodil, 1982, №01 KroKodil, 1982, №01

« Nous avons entamé l’assainissement de notre économie ».

Mais les Soviétiques ne se moquaient pas que de l’Occident : de simples citoyens s’en prenaient souvent aux leaders politiques, même si cela représentait un risque important.

