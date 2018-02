Dix dessins soviétiques prouvant que l’humour n’a pas changé en 80 ans

Russia Beyond a sélectionné plusieurs images publiées dans les années 1930 au sein d’un magazine letton russophone. Les relations hommes-femmes et les petits incidents du quotidien paraissent toujours aussi drôles.

- Votre pouls est très irrégulier. Vous buvez ?

- Oui, je bois, mais très régulièrement.

- Les autres téléphones sont cassés ?

- Non, au contraire, mais avec celui-ci on peut récupérer sa pièce après la conversation.

- La soirée d’hier chez les Ivanov n’a pas été un franc succès.

- Oui, d’ailleurs tu n’y étais pas invité.

- Excuse-moi, mais tu n’aurais pas reçu cette écharpe en 1918 ?

- Et tu n’aurais pas reçu ta Croix de Victoria en 1920 ?

- Écoutez, hey, votre femme continue encore de parler.

Philosophie de cheval

Le cheval : Comme je suis heureux de ne pas être marié. Je ne peux imaginer que j’aurais, à chaque fois que je rentre à la maison, à retirer mes sabots.

- Ce film est autorisé aux enfants ?

- Accompagnez-moi au moins jusqu’en dehors de la forêt. J’ai peur de marcher tout seul.

- Qu’est-ce que tu en penses, on sera à l’heure pour le train de 7 heures?

- Oh oui, on a encore presque 24 heures devant nous.

Je te tiens !

- Papounet, qui est la plus lourde de nous, moi ou notre servante Lina ?

