Le «Versailles russe» désigné musée le plus visité du pays en 2017

Le musée national de Peterhof, près de Saint-Pétersbourg, a été le plus fréquenté de Russie en 2017, avec plus de 5,3 millions de visiteurs, a déclaré le ministère russe de la Culture.

« C’est 200 000 de plus que l’année dernière », précise Roman Kovrikov, directeur adjoint de l’établissement, avant d’ajouter que 40% des personnes en franchissant les portes sont des touristes étrangers.

Le musée a abrité cette année 32 expositions, parmi lesquelles 4 ont également été accueillies à l’étranger. C’est le cas notamment de Pierre le Grand, un tsar en France. 1717, organisée au Grand Trianon à Versailles entre mai et septembre à l’occasion du tricentenaire de la venue du tsar à Paris.

Peterhof est un petit village, situé à 47 kilomètres de la capitale du Nord. Aux XVIII et XIXe siècles le palais faisait office de résidence d’été des tsars russes, et est à ce titre souvent qualifié de « Versailles russe ». Le domaine, avec ses différents bâtiments et jardins, est, tout comme le village, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

