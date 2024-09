Vladimir résumée en trois mots

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Porte dorée

dmitriymoroz/Getty Images dmitriymoroz/Getty Images

Cet exemple unique de l’architecture russe du XIIe siècle est le symbole le plus reconnaissable de la ville. La porte servait d’entrée solennelle pour le prince et sa suite vers la partie la plus riche de la cité.

Cerise

Mila Usmanova/Getty Images Mila Usmanova/Getty Images

Au XVIe siècle, les moines ont apporté ici une sorte de cerisiers depuis le Sud. Jadis, le nombre de cerisaies atteignait ici 400 et au centre-ville a été érigé un monument rendant hommage à ce fruit.

Cathédrale de la Dormition

avpod/Getty Images avpod/Getty Images

Érigée au XIIe siècle, elle a pendant longtemps fait office d’église principale de la Rus’ : c’est ici qu’étaient couronnés les princes de Moscou et de Vladimir. L’on peut y admirer des fresques peintes par le célèbre iconographe Andreï Roublev.

