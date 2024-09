Ce monastère isolé du Nord russe classé à l’UNESCO grâce aux fresques d’un éminent peintre d’icônes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dionisius est considéré comme le successeur de la tradition de peinture d’icônes du légendaire Andreï Roublev. L’on sait qu’il a peint la cathédrale du monastère de Paphnuce de Borovsk. Le grand-prince Ivan III a tellement apprécié les fresques que c’est à lui que l’on a ensuite commandé un certain nombre d’icônes pour la nouvelle cathédrale de l’Assomption du Kremlin de Moscou. Malheureusement, ni la peinture du monastère ni l’iconostase de la cathédrale du Kremlin n’ont survécu.

Lors de travaux de restauration en 2020, des fragments de peintures attribuées à Dionisius dans la cathédrale de l’Assomption du Kremlin de Moscou ont toutefois été découvertes. Sergueï Karpoukhine/TASS Sergueï Karpoukhine/TASS

En revanche, la Galerie Tretiakov conserve l’icône de la Mère de Dieu « Hodigitria », que Dionisius a réalisée en 1482 pour la cathédrale de l’Ascension au Kremlin.

L’« Hodigitria » est considérée comme l’œuvre la plus ancienne de Dionisius. Domaine public Domaine public

Dionisius était l’un des artistes les plus respectés en Russie à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Il était, soit dit en passant, un contemporain de Léonard de Vinci.

Les principaux musées du pays abritent plusieurs autres icônes de l’artiste.

Le « Christ pantocrator » est l’une des icônes de Dionisius créées pour le monastère Saint-Paul de l’Obnora, près de Vologda (410 kilomètres au nord de Moscou). Domaine public Domaine public

Cependant, l’héritage le plus grandiose de Dionisius se trouve dans un monastère septentrional reculé, lui aussi dans la région de Vologda.

Pourquoi a-t-il décoré ce monastère nordique isolé?

Ce monastère était autrefois le centre spirituel et civilisateur du Nord russe (une région historique regroupant les terres du Nord-Ouest de l’actuelle Russie). Les routes commerciales menant à Arkhangelsk, anciennement le plus important port de Russie, en mer Blanche, passaient justement par le monastère de Ferapontov et celui de Kirillo-Belozersky, non loin de là.

Getty Images Getty Images

Les plus nobles boyards se rendaient régulièrement dans ces terres on ne peut plus riches. De grands princes et tsars, dont Ivan le Terrible, venaient y prier.

Legion Media Legion Media

En 1490, la cathédrale de la Nativité du monastère de Ferapontov a été érigée. En 1502, Dionisius et ses fils Vladimir et Théodose l’ont peinte en 34 jours seulement !

Legion Media Legion Media

En quoi les fresques du monastère de Ferapontov sont-elles uniques?

Par miracle, 600 mètres carrés de fresques ont survécu jusqu’à aujourd’hui. En 2000, l’ensemble du monastère de Ferapontov avec les fresques de Dionisius a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Sous la coupole – Le Christ pantocrator Konstantin Kokoсhkine/Global Look Press Konstantin Kokoсhkine/Global Look Press

Il est difficile de trouver un autre exemple d’une telle excellente conservation de peintures murales du XVIe siècle en Russie.

Intercession de la Mère de Dieu Konstantin Kokoсhkine/Global Look Press Konstantin Kokoсhkine/Global Look Press

Sur la coupole de la cathédrale, Dionisius a représenté le Christ pantocrator.

La Vierge Marie est représentée sur la voûte de l'autel de la nef centrale. Konstantin Kokoсhkine/Global Look Press Konstantin Kokoсhkine/Global Look Press

La partie centrale de l’autel est consacrée à la glorification de la Mère de Dieu. L’on trouve également sur les murs des scènes du Jugement dernier, de la vie de la Vierge Marie, des évangélistes et des saints russes.

Saints et patriarches Konstantin Kokoсhkine/Global Look Press Konstantin Kokoсhkine/Global Look Press

La vision d'Eulège Konstantin Kokoсhkine/Global Look Press Konstantin Kokoсhkine/Global Look Press

Vue générale de la peinture de la cathédrale de la Nativité Konstantin Kokoсhkine/Global Look Press Konstantin Kokoсhkine/Global Look Press

Le tambour représente les évangélistes et les archanges Konstantin Kokoсhkine/Global Look Press Konstantin Kokoсhkine/Global Look Press

