En images: les dix escaliers les plus insolites de Russie

L’escalier menant à la crête Torgachinski peut être gravi en une heure et demie. Sur celui du Jourdain, pour faire une photo spectaculaire, il faut attendre son tour, et l’escalier en colimaçon de la maison Riabouchinski ressemble à une vague figée.

Le plus long

Legion Media Legion Media

Une promenade au gré des escaliers menant à la crête Torgachinski est un excellent substitut à une séance d’entraînement. Sa longueur est de 1,2 kilomètre (1 683 marches). Les plus rapides les franchissent en quarante minutes, et les moins pressés en une heure et demie. Après avoir admiré la vue sur Krasnoïarsk et ses environs pittoresques depuis la plateforme supérieure, les plus obstinés poursuivent leur chemin jusqu’au point de vue de la crête Krasny ou du mont Tamara, d’où l’on peut apercevoir la grotte Arka.

Le plus héroïque

Legion Media Legion Media

L’escalier de Tchkalov, qui relie les berges inférieure et supérieure de la Volga, est l’un des sites les plus populaires de Nijni Novgorod. Officiellement, il s’appelle escalier de la Volga, mais depuis de nombreuses années, il porte officieusement le nom de Tchkalov, en l’honneur du célèbre pilote soviétique. Un monument lui est dédié sur la plateforme d’observation supérieure de l’escalier. L’on pense que sa forme inhabituelle ressemble à un signe de l’infini. De là, vous pouvez profiter d’une vue magnifique sur la Volga et sa confluence avec la rivière Oka. Le soir, des illuminations sont allumées et l’escalier se transforme en objet d’art.

Le plus mémorable

Legion Media Legion Media

« Pour notre patrie soviétique, l’URSS ! », tels sont les mots qui accueillent ceux qui montent le Grand escalier de parade du Mamaïev Kourgan, à Volgograd. Il mène de la place d’entrée à la Salle de la gloire militaire. Il compte exactement deux cents marches – c’est le nombre de jours qu’a duré la bataille de Stalingrad, ancien nom de cette ville.

Le plus beau

Legion Media Legion Media

L’escalier du Jourdain à l’Ermitage de Saint-Pétersbourg est toujours bondé : tout le monde veut se faire photographier sur ses marches blanches comme neige. Ces marches étaient autrefois utilisées pour monter à l’étage de parade, où les monarques donnaient leurs audiences. L’escalier a reçu son nom actuel parce que l’on réalisait, à proximité, un trou de glace (appelé en Russie « jourdain ») sur la Neva pour la fête de la Théophanie, où se tenait un service de prière pour la sanctification de l’eau. En 1837, le chef-d’œuvre de l’architecte Bartolomeo Rastrelli a été gravement endommagé par un incendie. Sur ordre de Nicolas Ier, il a néanmoins été reconstruit, remplaçant les colonnes et la balustrade disparues par du granit de Serdobol et du marbre de Carrare.

Le plus sportif

L’escalier de la rue Toungousskaïa à Vladivostok a été inauguré il y a quelques années seulement. Parmi ses premiers visiteurs ont figuré des sportifs participant à une course verticale. Le vainqueur a franchi les 203 marches en 25,44 secondes ! Si vous n’avez pas besoin de rivaliser en vitesse d’ascension, vous pouvez prendre votre temps pour atteindre la plateforme supérieure et admirer la vue sur la baie de la Corne d’Or.

Le plus artistique

Ted.ns (CC BY-SA 4.0) Ted.ns (CC BY-SA 4.0)

C’est Franz Schechtel qui a conçu l’escalier-vague, ainsi que l’ensemble de l’hôtel particulier du mécène Stepan Riabouchinski à Moscou, où il se trouve. Inspiré par les idées de l’Art nouveau, il a créé un véritable royaume marin, sans angles droits, mais avec des lignes fluides et douces. Les invités entraient dans le hall – la lumière tamisée et la couleur verte des murs donnaient l’impression d’un abîme marin. Ensuite, en montant les escaliers « depuis les profondeurs », comme sur une vague grandissante, ils se retrouvaient dans le salon.

Le plus marin

Sergueï Malgavko/TASS Sergueï Malgavko/TASS

Le plus long escalier de Sébastopol (il y en a plus de six cents dans la ville) a été nommé en l’honneur de la victoire de la flotte de la mer Noire, sous le commandement de l’amiral Nakhimov, sur l’escadre turque près de Sinop. Les escaliers mènent de la perspective Nakhimov à la place Lénine, et de la plateforme supérieure de la Descente de Sinop, l’on peut observer le raid de Sébastopol et la batterie de Constantin.

Le plus historique

Natalia Kokhanova/Getty Images Natalia Kokhanova/Getty Images

Les 423 marches de l’escalier de Mithridate mènent au mont du même nom, où se trouvait autrefois le palais du souverain du Royaume du Bosphore. Construit entre 1833 et 1840, il a été gravement endommagé pendant la guerre de Crimée puis la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelques années, sa restauration a toutefois été achevée.

Le plus pittoresque

Legion Media Legion Media

Du haut de l’escalier du parc Nagorny de Barnaoul, dans la région de l’Altaï, l’on peut admirer le panorama de la ville et le fleuve Ob. Pour atteindre le sommet, il faut gravir 260 marches. L’escalier est construit en gradins : en montant, vous pouvez contempler comment le panorama de la ville s’ouvre progressivement.

Le plus rude

Elena Odareeva/Getty Images Elena Odareeva/Getty Images

L’ancienne citadelle de Naryn-Kala à Derbent, au Daghestan, est accessible par un escalier d’un peu plus de 200 marches. Il a été construit dans les années 1960 et son ascension est réservée aux personnes sûres de leur force, surtout par temps chaud.

Dans cet autre article, découvrez les plus sublimes halls d’immeubles de Saint-Pétersbourg.

