Que signifie l’expression russe «attendre le temps au bord de la mer»?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette expression, se disant en russe « ждать у моря погоды » (jdat’ ou moria pagody), signifie que quelqu’un attend des circonstances favorables et espère qu’elles se produiront un jour. Cependant, l’on ne sait pas à quel moment cela se réalisera.

L’on pense qu’à l’origine, les marins attendaient le temps au bord de la mer – leur travail et leur vie dépendaient de la possibilité de sortir en navire pour pêcher ou de rester sur le rivage à cause d’une tempête ou d’un orage. Dans le roman Moment de vérité de Vladimir Bogomolov, le héros décrit la longue attente comme suit : « Nous devions attendre le temps au bord de la mer pendant des jours, voire des semaines, et ne pas bâiller. C’est comme à la pêche : on ne sait jamais à quel moment précis ça va mordre. Et dans ce cas, je doutais : est-ce que ça va mordre au moins ? ».

Ce n’est qu’avec le temps que cette expression a été utilisée dans un sens négatif, soulignant qu’une personne ne fait rien, comme si elle attendait un signe « d’en haut ».

Dans cet autre article, découvrez ce que signifie l’expression russe «gratter les coffres à blé».

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.