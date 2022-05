«Tovarichtch»: les Russes s'appellent-ils vraiment «camarades»?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Tovarichtch, crois-moi : elle se lèvera, l’étoile du bonheur captivant ». Ces vers du poème Tchaadaev d'Alexandre Pouchkine sont probablement la première fois que le mot « tovarichtch » (qui est en fait le mot russe signifiant « camarade ») a été utilisé dans la poésie russe avec le sens d’« ami ». Cependant, au début du XIXe siècle, lorsque ces lignes ont été écrites, le mot « tovarichtch » avait un sens différent.

Depuis 1802 en Russie, « tovarichtch » était le nom d'un poste gouvernemental, ce qui signifiait essentiellement « vice-ministre » : « le tovarichtch du ministre » signifiait « sous-ministre ». Dans la langue russe avant le XIX siècle, « tovarichtch » était également utilisé pour désigner un partenaire commercial qui vend les mêmes marchandises que vous, car « tovarichtch » est dérivé du mot « tovar » (« produit »).

Dans son sens « amical » du mot, « tovarichtch » (signifiant « ami » et non « associé ») était une adaptation du mot « camarade », largement utilisé dans les cercles révolutionnaires en France depuis les années 1790. À la fin du XIXe siècle, « tovarichtch » en russe est devenu une forme d'adresse générale pour les socialistes - nous l'examinerons plus en détail dans un article séparé.

La connotation « révolutionnaire » du mot « tovarichtch » en russe est également apportée par le fait que Pouchkine l'a utilisé dans son poème. Nous savons que Pouchkine sympathisait avec les décembristes, des nobles qui se sont révoltés contre le régime des tsars Romanov. De plus, Piotr Tchaadaïev , à qui le poème était adressé, était également un critique passionné du pouvoir. Ainsi, « tovarichtch » était étroitement associé à l'air de la révolution.

À l'époque soviétique, « tovarichtch » (ainsi que « grajdanine » - « citoyen ») est devenu une forme habituelle d'adresse polie à une personne inconnue parmi les citoyens de l'URSS. Après la fin de l'URSS, cette forme d'adresse a été associée à l'époque soviétique et est tombée en désuétude, en particulier parmi les jeunes générations.

En russe familier de nos jours, « tovarichtch » est actuellement utilisé de façon plutôt ironique. Cependant, il est encore officiellement usité dans les forces armées russes, où il s'agit d'une adresse officielle obligatoire. Les supérieurs et les seniors, en s'adressant aux subordonnés et aux juniors sur les questions relatives au service, les appellent par leur grade militaire et leur nom de famille (« sous-lieutenant Smirnov ») - ou uniquement par le grade militaire, puis « tovarichtch » est utilisé avant le grade militaire : « tovarichtch sous-lieutenant ». Les subalternes et les juniors, abordant les problèmes de service avec les supérieurs et les seniors, les appellent par leur grade militaire, en ajoutant le mot « tovarichtch » avant le grade militaire (les soldats du rang ne sont pas autorisés à appeler les supérieurs par leur nom de famille).

Au final, bon nombre de Russes qui servent dans l'armée utilisent encore officiellement le « tovarichtch » au quotidien.

