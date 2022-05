De «frère» à simple «connaissance»: dix mots pour dire «ami» en russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Брат (brat, frère)

Un frère est, bien sûr, bien plus qu'un ami, et c'est ainsi que les Russes s'appellent entre eux s'ils sont vraiment proches et ont traversé des épreuves ensemble. Le diminutif « братишка » (bratichka) est une variante plus amicale et « братан » (bratane) est empreint de respect et de dignité. De plus, les Russes de la région du Caucase, qui pratiquent l'islam, considèrent tous leurs coreligionnaires musulmans comme des « frères » et abusent légèrement de ce mot, même avec des inconnus.

Cependant, il n'est pas rare d'être appelé « брат » par un parfait inconnu dans la rue dans une autre région de Russie – mais dans la plupart des cas, la personne peut simplement vouloir quelque chose de vous, comme une cigarette ou un peu de monnaie.

Друг (droug, ami)

Le mot évident pour désigner un ami a également de nombreux dérivés en russe – дружбан (droujbane), дружище (droujichtchié), друган (drougane). Tous ces termes ne font que souligner le sens du mot « ami ». Après « брат », « друг » se place au-dessus de tous les autres mots en termes de sérieux de l'amitié.

Encore une fois, si un étranger veut obtenir quelque chose de vous dans la rue, il peut s'adresser à vous en vous appelant « друг », afin de laisser entendre qu'il ne vous veut pas de mal.

Кореш (korech)

Ce mot provient des milieux criminels du début du XXe siècle. En yiddish, « korev » signifie « parent ». Comme le monde criminel russe comptait de nombreux juifs parlant cette langue, leurs mots ont migré vers le russe. Actuellement, le mot « кореш » signifie simplement « un ami proche » et n'a pas vraiment de signification criminelle.

Земляк (zemliak, personne originaire du même endroit)

« Земляк » (« celui qui vient de la même terre ») est utilisé pour signifier que quelqu'un vient du même endroit que vous. Dans un pays aussi vaste que la Russie, les personnes qui vont travailler et vivre à Moscou ou Saint-Pétersbourg depuis d'autres villes et villages finissent souvent par se lier d'amitié avec des individus originaires des mêmes régions, qu'elles désignent souvent par ce terme, ou par son diminutif affectueux, « земеля » (zemelia).

Старик (starik, vieux)

Utilisé en référence aux garçons uniquement, « старик » désigne une personne que vous connaissez depuis longtemps. Il est également utilisé de manière ironique, lorsqu'une personne s'adresse à quelqu’un de plus jeune, qui ne peut évidemment pas être un « vieux ». En revanche, désigner une femme par « старуха » (staroukha, vieille femme) est une insulte, même entre filles.

Кент (kent, pote)

Tout comme « korech », « kent » vient probablement du yiddish, où il signifie « celui qui vous connaît ». Ce mot est également emprunté à la langue des criminels et y est toujours utilisé. Normalement, si un Russe appelle quelqu'un « кент », il sous-entend que l'amitié est vraiment étroite et que lui et son ami ont surmonté ensemble des moments difficiles.

Кирюха (kirioukha, compagnon de bouteille)

Dérivé du terme argotique « кирять » (kiriat, boire), ce mot désigne un amateur de boisson et aussi un copain avec qui l’on s’adonne à cette activité.

Приятель (priatel, collègue)

Vous ne voudriez pas appeler votre ami « priatel », car cela signifie en réalité une personne avec laquelle vous avez une relation facile, mais qui ne peut pas encore être qualifiée de véritable ami. Elle pourra le devenir par la suite, mais ce n'est pas toujours le cas.

Товарищ (tovarichtch, camarade)

Dérivé du mot « товар » (tovar, produit), « товарищ » était initialement utilisé en Russie pour désigner un partenaire commercial. Néanmoins, à l'époque soviétique, il est devenu une forme d'adresse très répandue – et pas seulement pour les hommes ; une femme pouvait également être appelée de la sorte. Actuellement, ce mot est moins utilisé et peut être comparé à « priatel » en termes d'usage. Nous avons également un article séparé pour ce mot.

Знакомый (znakomy, connaissance)

Ce mot est le moins amical de tous et il est utilisé pour désigner une personne que vous connaissez, mais avec laquelle vous n'êtes pas ami ; vous avez simplement fait sa connaissance et n'avez pas nécessairement de bonnes relations avec elle.

