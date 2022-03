Rus’ et Russie: quelle différence?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans les articles consacrés à l'histoire de la Russie, vous pouvez souvent voir l'ancienne Russie appelée « Rus’ ». Est-ce un nom spécial de la terre, du peuple ou d’autre chose ?

Paysage d'été. Nikolaï Sergueïev

On ne sait toujours pas au juste si les anciens Russes s'appelaient réellement « Rus’ » - en tant que peuple de la Rus’. Ce n'est pas non plus le nom d'un pays. En russe, « Rus’ » est le nom collectif des tribus slaves orientales ; ce nom est mentionné pour la première fois dans des sources historiques étrangères.

Le nom « Rus’ »

Les Annales de Saint Bertin (manuscrit français du IXe siècle) disent : « Il y a des gens du nom de Rhos, et leur roi est nommé Khakan ».

Al-Masudi (896-956), historien et géographe arabe, a écrit : « Les Byzantins les appellent Roussia, ce mot signifie rouge ».

Les Byzantins utilisaient le mot grec « Rossia » (Ῥωσία) en référence aux habitants des terres au nord de la mer Noire. La première utilisation du mot « Rossia » est attribuée à l'empereur Constantin VII (Xe siècle)

Il y a cependant un autre mot pour ces terres - « Ruthénie », un mot venant du vieux suédois « Rōþin- ». La Ruthénie est le nom donné à la Russie dans de nombreuses sources européennes en langue latine. Il existe des preuves solides que la racine scandinave ancienne « Rōþ-« (qui signifie « ramer ») est à l'origine du mot « Rus’ ».

La Chronique russe (rédigée à Kiev au XIIe siècle) dit, décrivant l'année 862 : « Ils sont donc allés outre-mer chez les Varègues russes : ces Varègues particuliers étaient connus sous le nom de 'Russes', tout comme certains sont appelés Suédois, et d'autres Normands, Anglais et Gotlandais… »

L'Appel aux Varègues. Viktor Vasnetsov

Dans les terres russes à partir du IXe siècle, le mot « Rus’ » est utilisé pour désigner les terres de Kiev. Plus tard, après l'invasion tataro-mongole, les terres situées au nord-est de Kiev - Vladimir, Souzdal et, plus tard, Moscou - se sont également nommées Rus’. Ivan III de Moscou a utilisé le titre « Gospodar » (« Souverain ») « de toutes les Rus’ » en 1493.

Le nom « Russie »

Dans les sources russes médiévales (avant le XIVe siècle), les mots « Rossia » ou « Russie » n'existaient pas. Ce terme apparaît pour la première fois en 1387 dans l'écriture manuscrite de Cyprien (1330-1406), qui se faisait appeler « métropolite de Kiev et de toute la Rossia ».

La première mention connue du mot "Russie" en cyrillique Domaine public Domaine public

À la fin du XVe siècle, le nom « Rossia » apparaît dans diverses sources européennes. La carte réalisée par le cartographe italien Fra Mauro (années 1450) mentionne des territoires comme Rossia rouge, Rossia noire, Rossia blanche. Dans les terres russes, le mot était utilisé sur les pièces de monnaie et dans les Écritures.

Le pays sur la carte de Fra Mauro, 1459 Domaine public Domaine public

Quand Ivan le Terrible est devenu le tsar en 1547, le pays a obtenu son premier nom officiel : « Rossiïskoïé tsarstvo » (« Tsarat de Russie »). C'est ainsi que le mot « Rossia » est entré pour la première fois dans le nom officiel du pays.

Mais il a été écrit de diverses manières au cours des XVIe et XVIIe siècles : Росия, Русия, Россия (Rosia, Roussia, Rossia). La décision finale d'écrire « Россия » (« Rossia », avec deux ''s'') fut prise par Pierre le Grand, qui, en 1721, acceptant le titre d'Empereur, nomma le pays « Rossiïskaïa Imperia » (« Empire russe »).

