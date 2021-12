La langue russe est-elle difficile pour les Russes eux-mêmes?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En Russie, les élèves suivent des cours de russe de l'école primaire jusqu'à l'obtention de leur diplôme, mais malgré cela, tout le monde ne sait pas parler et écrire sans fautes et sans coquilles – dont certaines enragent d'autres Russes ! Les étrangers sont souvent déroutés par les nombreuses terminaisons différentes des mots, les cas de déclinaison, la prononciation de la lettre « ы », ainsi que toutes sortes de mots à rallonge avec de nombreuses consonnes à la suite. Les Russes eux-mêmes ne voient rien d'inhabituel dans des noms de rues comme Spassoglinichtchevski (Спасоглинищевский) ou Krjijanovskogo (Kржижановского), mais il existe d'autres aspects qui s’avèrent très difficiles pour les locuteurs natifs.

Le nombre de lettres du suffixe dépend du contexte

L'un des points les plus difficiles de la grammaire russe concerne les adjectifs et les participes avec la lettre « n » (н) dans le suffixe, car il peut y en avoir un ou deux. Dans certains cas, il suffit de mémoriser l'orthographe, mais dans d'autres, il faut se baser sur le contexte. Par exemple, la « pomme de terre frite » se dit « жареная картошка » (jarenaïa kartochka). Si l'on veut dire que la pomme de terre frite est avec des champignons, il conviendra de formuler « жареная картошка с грибами » (jarenaïa kartochka s gribami) avec un seul « n ». Néanmoins vous pouvez aussi écrire « жаренная с грибами картошка » (jarennaïa s gribami kartochka), avec deux « n ». Vous pensez que c'est la même phrase ? Non. Le diable se cache dans les détails. Dans la première, on veut dire que les pommes de terre ont d'abord été frites (« jarenaïa » étant ici un adjectif basé sur le verbe) et que l'on a ensuite ajouté des champignons, tandis que dans le second cas, cela signifie que les pommes de terre ont été frites en même temps que les champignons (ici « frit » est un participe).

« Pour moi, c'est la chose la plus difficile dans la langue, parce que je me souviens juste visuellement de la façon d'écrire un mot, et dans ce cas-ci, il y a des options », affirme la rédactrice photo moscovite Daria Sokolova.

« C'était mon enfer personnel à l'école », ajoute Valentina Pakhomova, de Saint-Pétersbourg, qui travaille dans le domaine de l'apprentissage en ligne.

Naturellement, il y a aussi des règles supplémentaires et des exceptions à tout cela. Par exemple, le mot « ветреный » (vetreny, signifiant « venteux ») s'écrit toujours avec un seul « n », mais si vous ajoutez « bez » (sans) alors il s'écrit toujours avec deux « n » et devient « безветренный » (signifiant « sans vent »).

Où sont les virgules?

« Pour moi, en tant que locutrice native qui vit à l'ère de la communication dans les messageries en ligne, les signes de ponctuation constituent la plus grande difficulté, déclare la linguiste Tamara Grigorieva de Moscou. Dans les conditions de non-respect général des règles de mise en forme du texte, on constate une perte importante de l'utilisation de la ponctuation et des majuscules ».

En russe, il existe en effet de nombreuses règles sur le moment où il faut utiliser ou non les virgules, et il ne suffit pas de se souvenir des mots qui doivent être « séparés ». Le contexte est également ici important.

Prenez, par exemple, le mot « как » (kak, « comme »). Dans la phrase « она прекрасна, как майская роза » (ona prekrasna, kak maïskaïa roza, « elle est aussi belle qu'une rose de mai ») il faut une virgule. Néanmoins, dans la phrase « у неё волосы вьются как у её матери » (ou neïo volossy vioutsia kak ou eïo materi, « elle a les cheveux bouclés comme sa mère ») aucune virgule n'est nécessaire. Ce n'est qu'un exemple, et pouvez-vous imaginer combien il y en a en russe ?

Outre les virgules, il existe également des signes de ponctuation plus complexes. Comment savoir quand utiliser les points-virgules, les tirets et les parenthèses ? Outre la ponctuation courante, il y a aussi des marques dites d'auteur. Et certains écrivains russes sont de grands adeptes des longues phrases à plusieurs parties.

« La ponctuation, surtout lorsqu'il s'agit des marques d'auteur, est très difficile, admet Valentina. Prenez Léon Tolstoï ou tout autre enthousiaste de la pensée large ».

Bien sûr, dans la communication en ligne, les Russes n'ont pas toujours l'habitude d'utiliser un langage formel ou entièrement correct, sautant souvent les signes de ponctuation et ajoutant des parenthèses pour exprimer des émotions (les Russes utilisent le signe « ) » seul ou répété à la place du smiley « :) » que nous utilisons).

Des accents délicats

« La chose la plus difficile dans la langue russe, ce sont les accents toniques, assure l'économiste Svetlana Kotans, de Moscou. Nous déplaçons les accents dans de nombreux mots car c'est plus pratique pour nous, mais c'est incorrect ».

L'exemple le plus courant est le mot « красивее » (krassiviéïé, « plus beau »). En se basant sur le mot « красивый » (krassivy, « beau ») avec un accent sur « и », il est correct de dire « красИвее ». Cependant, de nombreux Russes disent « красивЕе » parce que cela sonne mieux ou en quelque sorte plus « russe » pour eux.

En général, en russe, l'accent peut non seulement tomber sur n'importe quelle syllabe, mais aussi changer le sens du mot. Par exemple, le mot « зАмок » (zAmok) signifie « château », alors que « замОк » est une « serrure ». « ЖаркОе » (jarkOïé) est un « ragoût », tandis que « жАркое » signifie « chaud ». « МукА » (moukA) est la « farine », tandis que « мУка » signifie « souffrance ».

Maintenant, changeons les règles !

En outre, les locuteurs natifs ont des problèmes avec la conjugaison des verbes (« едЕшь » ou « едИшь » (edech/edich) pour dire « tu vas », « видИшь » ou « видЕшь » (vidich/videch) pour « tu vois »), l'orthographe séparée et divisée des particules (« также » ou « так же » (takjé/tak jé) et « заодно » ou « за одно » (zaodno/za odno)), les voyelles non accentuées dans les racines (« симпатичный » ou « симпотичный » pour « mignon »). Et ce n'est même pas mentionner comment les règles changent tout le temps.

Le russe, comme toute autre langue, change constamment et s'enrichit de nouveaux mots et de nouvelles règles. Même si vous connaissez bien le russe, vous auriez du mal à comprendre une histoire écrite au XVIIIe siècle, car à cette époque, les gens utilisaient des mots différents et même des lettres différentes.

Au milieu du XXe siècle, les Russes écrivaient par exemple « придти » (pridti) au lieu du moderne « прийти » (priïti, « arriver »), et « диэта » (dièta) à la place de « диета » (diéta, « diète »). Une autre source de confusion fréquente est de savoir si le mot « кофе » (kofé, « café ») est de genre masculin ou neutre.

« Je pense que pour un locuteur natif, la langue ne pose pas de difficultés si elle est utilisée uniquement pour la communication, déclare la linguiste et auteur de Russia Beyond Natalia Kikilo, qui enseigne le russe aux étrangers. Même si les Russes et les étrangers font les mêmes erreurs (le genre du café, par exemple), ces erreurs sont motivées par des choses complètement différentes. Pour les locuteurs natifs, la langue russe révèle plutôt leur éducation, leur domaine d'activité et leur parcours ».

Aujourd'hui, les linguistes établissent des règles générales pour écrire les nouveaux mots comme « blogueur » et « instagrameur » en russe, car il peut y avoir différentes options dans la translittération. Cependant, les nouveaux mots apparaissent de plus en plus vite !

« J'ai récemment découvert ce qu'est le "merch". J'ai dû chercher sur Google le "crush" des jeunes, raconte Tamara. Les enfants de 10 ans parlent généralement une sorte de langage TikTok. Même le nouveau mot "trend" a déjà changé de sens. Maintenant, ce n'est plus une "tendance", c'est une chose issue d'un réseau social que beaucoup répètent à la maison, en dansant devant la caméra. Il est difficile de suivre cela en russe ».

