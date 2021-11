Ces certificats pour étrangers qui prouveront votre maîtrise de la langue russe

Petit guide des tests officiels de russe comme langue étrangère les plus populaires, où les passer et combien cela coûte.

TRKI / ToRFL

Le test de russe comme langue étrangère, également connu sous le nom de ToRFL, est l'examen officiel avec certificat d'État et probablement le plus connu de tous, équivalent du TOEFL pour l’anglais. Il peut être passé dans différents endroits du monde – l'examen a de nombreux partenaires étrangers, par exemple, à Londres, Rio de Janeiro et Pékin.

En Russie, il existe 13 universités-fournisseurs officielles impliquées dans la certification et toutes ne se trouvent pas seulement à Moscou et à Saint-Pétersbourg, les principaux pôles touristiques. Pour passer le ToRFL, vous pouvez en effet aller à Tomsk, Kazan, Tioumen, Volgograd et d'autres villes.

Le ToRFL comporte six niveaux – ils sont identiques à ceux adoptés dans d'autres pays (A1 – C2). Cependant, le ToRFL est délivré à partir du niveau B1, qui est alors appelé premier certificat (TRKI-I / B1). Il est généralement requis pour les candidats aux universités russes. Néanmoins, pour obtenir une licence, une maîtrise ou un doctorat, vous devrez passer au niveau ToRFL-II / B2.

L'examen pour les six niveaux se compose de cinq parties. Quatre d'entre elles sont similaires au système européen commun : compréhension orale et écrite, expression orale et écrite. Seule la cinquième partie « Vocabulaire/grammaire » est inédite et se présente sous la forme d’un QCM.

Vous pouvez passer le TRKI autant de fois que vous le souhaitez et il coûte entre 5 000 et 6 500 roubles (61 – 79 euros), selon le niveau et l'université. N'oubliez pas, cependant, que le certificat n'est valable que deux ans et que ceux qui veulent passer l'examen sans cours préparatoire devront peut-être passer une évaluation préalable : « Si vous êtes un "candidat externe" vous pourriez aussi avoir à passer une évaluation du Centre de la Langue russe avant d'être inscrit à l'examen. J'ai dû le faire pour le 2e certificat TRKI car je suis arrivé au Centre de la Langue russe "à froid". Lorsque j'ai passé le 3e certificat TRKI, j'avais déjà suivi un cours d'été avec eux », témoigne Gareth Popkins, blogueur polyglotte.

Examens de l'Institut d'État de langue russe Pouchkine

L'Institut Alexandre Pouchkine a été la première institution à former des professeurs de russe comme langue étrangère dans les années 1970. Depuis lors, il a mis au point tout un système d'examens qui lui sont propres, d’un examen à six niveaux pour les enfants (A1 – C2) et d’un examen similaire pour les adultes, jusqu'au russe commercial (B1 – C1) et au russe pour le tourisme international (A1 – C1). Ils suivent tous à peu près le même schéma que le ToRFL et sont comparables à l'échelle utilisée par le Conseil de l'Europe. Par exemple, le niveau B1 pour le russe commercial correspond au niveau fondamental dans le système de test de la Chambre de commerce et d'industrie de Londres.

Vous pouvez passer l'examen directement à l'Institut à Moscou ou dans l'un des centres partenaires à l'étranger, il y en a plus de 15 – en Allemagne, au Portugal, en Espagne, en Italie, en Turquie et autres. Les prix varient de 3 000 à 6 000 roubles (36 – 73 euros).

L'un des principaux avantages est que si vous passez un examen propre à l'Institut Pouchkine, ils délivrent des certificats à durée indéterminée. À ne pas confondre avec l'examen ToRFL et l'examen de citoyenneté russe, car l'Institut Pouchkine les propose également.

Examen pour l’obtention de la citoyenneté russe

Il s'agit d'un examen obligatoire pour tous ceux qui demandent la citoyenneté russe (il ne peut être utilisé à d'autres fins). Vous devez répondre correctement à au moins 60% des questions pour le passer avec succès.

Étant donné qu'il s'agit d'un examen d'État officiel, détaché du système ToRFL, il ne peut être passé que dans certains établissements d'enseignement (chaque région a sa propre liste) et uniquement en Russie.

L'examen, considéré comme élémentaire, correspond au niveau A2 de la ToRFL et présente la même structure : compréhension orale et écrite, expression orale et écrite, ainsi que « Vocabulaire/grammaire » sous forme de QCM. Un fragment de ce test peut être vu ici et l’examen lui-même coûte environ 4 500 roubles (54,50 euros).

Examens Telc

Telc (acronyme de « The European Language Certificates »), une société à but non lucratif basée à Francfort-sur-le-Main, compte plus de 7 500 partenaires sous licence dans le monde entier (mais principalement en Europe). Telc était à l'origine spécialisé dans l'allemand, mais propose désormais des certifications dans d'autres langues, dont le russe.

Le test s'adresse à ceux qui veulent démontrer des compétences de base en matière de communication, le plus haut niveau étant ici B2. Il est conforme à la norme internationale et se compose de quatre parties : compréhension écrite (entre 70 et 150 minutes selon le niveau), compréhension orale (30 minutes), rédaction (30 minutes) et expression orale, où il convient de mener un dialogue de 15 minutes basé sur la vie réelle. Un test type est disponible sur leur site web.

