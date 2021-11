Quand apprendre le russe devient une partie de plaisir grâce à des leçons vidéo soviétiques

Ces cours télévisés vintages vous permettront non seulement d'améliorer votre russe, mais aussi de visiter virtuellement les républiques soviétiques et de découvrir les recherches des scientifiques sibériens.

« Chers amis, aujourd'hui nous commençons un cours télévisé de langue russe et vous invitons à voyager en Union soviétique ». C'est par ces mots que commence une série de leçons vidéo destinées aux étudiants étrangers. Les premiers didacticiels sont apparus à la fin des années 1970 et consistaient en plusieurs dizaines de vidéos de 15 à 20 minutes. La plupart d'entre elles sont désormais disponibles gratuitement sur YouTube.

« My govorim po-rousski »

Le système d'enseignement du russe comme langue étrangère a été centralisé au milieu des années 1970, lorsque l'Institut Alexandre Pouchkine de la langue russe a été créé. Les futurs enseignants y étudiaient et menaient des travaux scientifiques, tandis que les linguistes soviétiques ont publié des manuels et du matériel utile pour ceux qui voulaient apprendre le russe. Les manuels étaient accompagnés de matériel audio et vidéo et même de films d'animation qui traitaient des situations quotidiennes les plus simples.

En 1977, il existait un cours télévisé intitulé My govorim po-rousski (Nous parlons russe), qui aidait à maîtriser les phrases russes de base. Chaque épisode était consacré à un sujet spécifique : voyage, déjeuner au restaurant, dialogues sur le travail, loisirs et bien d'autres choses encore.

Dans le premier épisode, un jeune homme nommé Dima rencontre Olia et son chien dans un parc et ils font connaissance. Dima essaie de deviner où Olia étudie et vit, puis ils effectuent une promenade et, plus tard, a lieu leur premier rendez-vous – une véritable romance à la soviétique. Enfin, la vidéo montre comment présenter un ami à une famille russe.

Le thème de l'épisode suivant est l’orientation. La situation est amusante : le personnage va de Moscou à Kiev et essaie de trouver une certaine dame. Malheureusement, il se trompe d'adresse et, au lieu de la rue Pouchkine, il va d'abord dans la rue Tchekhov, puis dans la rue Tolstoï et enfin dans la rue Gogol. En 18 minutes, l'élève apprendra des phrases qui lui permettront de ne pas se perdre dans une grande ville et... de voir aussi la magnifique architecture de l’actuelle capitale ukrainienne.

Un autre épisode dépeint une situation courante aujourd'hui, mais inhabituelle à l'époque soviétique – un déjeuner dans un café, qui pouvait avoir lieu pendant les vacances ou une occasion festive. Le serveur propose aux enfants du poisson, de la kacha, des crêpes, mais ils ne veulent manger que de la glace, des bonbons et boire de la limonade. En plus des noms des plats russes, vous pouvez y apprendre les expressions « nié khotchou » (« je ne veux pas »), « nié boudou » (« je ne ferai pas ») et « otchen vkousno » (« très savoureux »).

Voyage à travers l’Union soviétique

Au milieu des années 80, un autre cours vidéo intitulé Davaïte znakomitsia (Faisons connaissance) est apparu. Son niveau de langue était plus avancé et les intrigues plus intéressantes. Néanmoins, l'essentiel est que, grâce à ces leçons, vous pouviez voir les principales villes et curiosités de l'Union soviétique.

Dans l'épisode ci-dessous, par exemple, une famille se rend en voiture à Tallinn, capitale de l’Estonie. La mère et les enfants se promènent dans la cité, prenant des photos partout, tandis que le père Boris les attend toujours dans la voiture et écoute de la musique classique avec des écouteurs. Tout le monde se perd constamment et se demande où sont les autres, tandis que la fin est brillante !

L'épisode sur Akademgorodok (une cité scientifique en Sibérie, en périphérie de Novossibirsk) montre non seulement l'hiver sibérien, mais aussi des femmes scientifiques conduisant sans crainte à travers la forêt enneigée. Cette leçon aborde la domestication des renards – une véritable percée des biologistes soviétiques.

Un autre épisode porte sur une équipe qui va tourner un film sur les ensembles folkloriques russes. Ils prévoient de le faire, bien sûr, dans les villes situées sur l’Anneau d'or, célèbre itinéraire touristique rassemblant les principales cités princières russes. Les personnages discutent à la fois de la beauté des villes anciennes et du temps qu'il fait.

L'un des derniers épisodes met en scène un voyage à Samarcande (Ouzbékistan). Vera, une voyageuse de Leningrad (actuelle Saint-Pétersbourg), aide les étudiants étrangers à apprendre les phrases les plus nécessaires que l'on peut entendre lors d'une excursion, pendant la visite de la ville ancienne.

Dessins animés éducatifs

Cette autre série de vidéos montre diverses situations d'élocution et peuvent être intéressantes tant pour les enfants que pour les adultes.

Dans l'un des dessins animés, Nick s'entraîne à se présenter avec l'aide de son perroquet Jacko et décide de réaliser un voyage en Union soviétique. Bien sûr, ce dessin animé montre certains stéréotypes comme les beautés russes avec de longues tresses, les kokochniks et les samovars.

Un autre dessin animé explique ce qu'il faut faire si vous devez appeler un médecin à votre domicile et comment lui parler en russe. Le personnage principal se réveille dans un hôtel avec de la température et se rend compte qu'il est malade. Le médecin (une jeune et belle femme aux longs cils) lui prescrit des médicaments et, quelques jours plus tard, l'invite à la clinique.

Lorsque Nick va mieux, il décide de poursuivre sa connaissance de l'Union soviétique et passe toute la journée en excursion : au musée, au stade, au zoo.

