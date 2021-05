Proverbes russes expliqués: «Un pêcheur repère un pêcheur de loin»

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les Russes sont fans de proverbes et jonglent magistralement avec eux dans différentes situations. Un étranger qui veut connaître la langue de Pouchkine comme un natif et comprendre les Russes ainsi que leur « âme mystérieuse », doit connaître au moins les dictons de base. Nous allons donc vous aider à les découvrir !

Or, l'un des plus populaires est : « Рыбак рыбака видит издалека » (Rybak rybaka vidit izdaleka). Littéralement, celui-ci se traduit par : « Un pêcheur repère [toujours] un autre pêcheur de loin ».

Quels sont les équivalents français ?

Legion Media Legion Media

Ce proverbe signifie que les personnes ayant des intérêts et un état d'esprit communs peuvent se reconnaître, même lors d'une brève rencontre, après seulement quelques mots. Elles peuvent se comprendre parfaitement et s'entendre plus vite qu'avec n'importe qui d'autre.

Il existe plusieurs proverbes en français qui ont la même signification : « Les oiseaux de même plumage s'assemblent sur même rivage », « Qui se ressemble s’assemble », etc. « Les grands esprits se rencontrent » s’en rapproche également.

Cependant, en russe, cette expression est très souvent utilisée dans un sens négatif : que les mauvaises personnes sont attirées les unes vers les autres. C’est pour cela que l’on peut également la comparer au dicton français « S'entendre comme larrons en foire ».

Le proverbe dans la langue russe d’aujourd’hui

Legion Media Legion Media

Souvent, les Russes réduisent même cette phrase à « rybak rybaka » (le « rybak » est en fait un pêcheur, comme vous l'avez peut-être déjà deviné). C'est absolument clair et c'est un code culturel, un indice pour de nombreuses situations et une définition ou explication psychologique profonde pour les Russes. En même temps, « rybak rybaka » est une expression populaire parmi les vrais pêcheurs et il existe un journal et un magasin en ligne portant ce nom.

La formulation complète du proverbe, tel que nous l'utilisons aujourd'hui, a cependant elle aussi été raccourcie au fil du temps ! L'original historique était : « Рыбак рыбака видит издалека, потому и стороной обходит » (Rybak rybaka vidit izdaleka, potomou i storonoï obkhodit). Cela se traduit par : « Un pêcheur repère [toujours] un autre pêcheur de loin, et donc l'évite ».

Legion Media Legion Media

C'est en fait très vrai dans le monde des pêcheurs, où ces derniers s'assoient à bonne distance les uns des autres, afin de ne pas effrayer leurs poissons respectifs. Et ce n'est pas par hasard que les amateurs modernes de la pêche possèdent même une blague reformulant le proverbe : « Un pêcheur déteste toujours un autre pêcheur de loin ».

Ainsi, le proverbe moderne « Un pêcheur repère [toujours] un autre pêcheur de loin » peut être perçu différemment et avoir un sens différent et plus profond. Peut-être parce que, tout comme « les grands esprits », devraient-ils garder leurs distances les uns des autres ?

En suivant ce lien, retrouvez notre quiz pour tenter de déchiffrer le sens de dictons populaires russes.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.