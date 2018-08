Attention, signe mou: les secrets de la lettre russe la plus fourbe

L'alphabet cyrillique, avec ses lettres étranges et sa prononciation délicate, peut être un cauchemar pour les étrangers qui commencent à apprendre la langue. Le signe dur ne fait pas exception et peut être très déroutant pour ceux qui débutent dans la langue de Pouchkine.

Vous pourriez penser que c'est une lettre plutôt inutile, mais elle peut changer radicalement le sens d'un mot si elle est mal prononcée et vous vous retrouverez dans des situations embarrassantes si vous ne faites pas attention. Répondez à notre questionnaire et décidez si les mots énumérés ci-dessous nécessitent un signe mou ou non.

