Catalogue des universités françaises proposant une formation complète en langue russe

Face au nombre d’établissements universitaires et à la myriade de licences et masters proposés, Russia Beyond a décidé de donner un coup de pouce à ceux qui souhaiteraient s’orienter vers des études de la langue de Pouchkine et Tolstoï.

Choisir une formation est parfois un véritable chemin de croix et il peut être à la fois difficile et décourageant de se retrouver face à un océan d’informations, dont certaines sont bien dissimulées sur les labyrinthiques sites universitaires. Aussi, Russia Beyond a tenu à vous faciliter la tâche dans le cas où vous souhaiteriez étudier la langue russe.

Ici, vous trouverez par conséquent toutes les licences et masters disponibles en France et se consacrant à son apprentissage. Certains de ces cursus proposent par ailleurs d’intéressantes combinaisons de langues ou encore de mêler connaissances linguistiques et compétences commerciales. Vous n’avez donc plus que l’embarras du choix ! (Afin de faciliter votre navigation les villes sont classées par ordre alphabétique)

Angers

Université d’Angers

Besançon

Université de Besançon

Licences :

Masters :

Bordeaux

Université de Bordeaux-III

Licences :

Masters :

Clermont-Ferrand

Université Clermont-Auvergne

Licences :

Masters :

Caen

Université de Caen

Licences :

Masters :

Dijon

Université de Dijon

Grenoble

Université Grenoble-Alpes

Licences :

Masters :

Lille

Université de Lille

Licences :

Masters :

Lyon

Université de Lyon-III

Licences :

Masters :

Marseille

Université d’Aix-Marseille

Licences :

Master :

Montpellier

Université Montpellier-III

Licence :

Masters :

Paris

Sorbonne

Licences :

Masters :

Université de Paris-VIII

Licences :

Masters :

INALCO

Licences :

Masters :

Rennes

Université de Rennes-II

Licences :

Masters :

Strasbourg

Université de Strasbourg

Licence :

Masters :

Toulouse

Université de Toulouse-II

Licences :

Masters :

Si vous n’avez pas la possibilité de vous lancer dans des études, voici cinq applications numériques qui vous permettront d’améliorer votre niveau de russe.

