La route de la Tchouïa, la plus belle de Russie? (Vidéo)

Partant de Novossibirsk, elle traverse l’Altaï, mène vers la Mongolie et est régulièrement classée comme la plus belle route de Russie et l'une des plus belles du monde. Il s'agit de la route de la Tchouïa, passant au milieu de paysages très variés, allant des plaines à perte de vue aux points les plus élevés de la Sibérie.