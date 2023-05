Plongeon au cœur de l'industrie métallurgique russe (Vidéo)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Bienvenue à l'usine sidérurgique de Magnitogorsk, située dans la région de Tcheliabinsk, où vous pourrez observer l'incroyable processus de naissance de l'acier.

Le géant métallurgique occupe plus de 9 000 hectares. Il s'avère qu'il est comparable en superficie à Paris ou à Barcelone.

Ici, le plus grand haut fourneau du pays fonctionne 24 heures sur 24, transformant le minerai de fer en fonte brute. Certaines de ses sections n'ont pas été arrêtées depuis des années. Sur le territoire de l'usine, vous pouvez voir le laminoir Stan-5000 : ce colosse fabrique des tôles d'acier jusqu'à 5 mètres de large et 18 mètres de long, qui sont ensuite utilisées dans les industries de la construction navale, de l'énergie, des canalisations et du nucléaire - et il s'agit du seul mécanisme de ce type en Russie.

Si nous additionnions les produits fabriqués par l'usine sidérurgique de Magnitogorsk au cours de son histoire et les chargions dans des wagons, nous obtiendrions un train si long qu'il ferait 4 fois le tour de la Terre.

