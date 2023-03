Quand la Russie apparaît devant vos yeux... en une énorme maquette (Vidéo)

Sur cette maquette géante, située dans l’un des musées de Moscou, vous pouvez voir les objets, les villes et les coins les plus reconnaissables et les plus célèbres de la Russie. Pas étonnant qu’elle ait même été surnommé «tsar-maquette». Découvrez les moindres détails de cette représentation du pays dans notre vidéo.