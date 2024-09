Moscou, cité romaine?!

Russia Beyond

Dans le film La Ville Zéro (Город Зеро – gorate Zéro), le réalisateur Karen Chakhnazarov fait visiter un musée souterrain aussi riche qu’étrange à son personnage principal Alexeï Varakine. Lorsque celui-ci apprend que les restes des soldats d’une cohorte de la XIVe légion romaine du temps de Néron furent découverts non loin de la ville, il rétorque au guide : «Qu’est-ce que vous racontez?! Les Romains n’ont jamais été sur le territoire [actuel – ndlr] de l’URSS».

Et s’il avait tort?!

Vous souvenez-vous du mausolée de Marco Virgilio Eurisace qui inspira les architectes de Bibliothèque Lénine ?

Il est un autre bâtiment dans Moscou sur lequel on trouve les mêmes pétrins (impastatrici) : le pavillon qui donne accès la station de métro Tchistié Proudy, à l’intersection des lignes rouge et orange.

On raconte que, le 1er mars 1934, l’architecte Nikolaï Kolli (1894-1966), qui avait assisté Le Corbusier sur le projet de Tsentrosoyouz, apprit qu’il avait 25 jours pour présenter le projet de la station de métro Miasnitskaïa. Son équipe et lui travaillèrent jour et nuit pour tenir les délais impartis. Si l’on garde à l’esprit que la station Kirovskaïa – ainsi renommée après l’assassinat du premier secrétaire du Parti communiste de la région de Leningrad Sergueï Kirov le 1er décembre 1934 – fut inaugurée le 15 mai 1935, ils eurent peu de temps pour peaufiner leur projet.

Le pavillon extérieur de la station Tchistié Proudy (nom qu’elle porte depuis 1990) tel que nous le connaissons aujourd’hui a été érigé d’après la troisième version dessinée par Nikolaï Kolli. Il s’agit d’un parallélépipède que certains de ses éléments rattachent au constructivisme et d’autres, à l’Art Déco. Les 24 éléments ronds qui rappellent les pétrins d’Ostie et Pompei servent à laisser passer la lumière à l’intérieur du bâtiment. Ces fenêtres rondes aux larges chambranles étaient déjà présentes sur le premier projet du pavillon qui n’était pas sans rappeler le Panthéon de Rome.

Grâce aux travaux de rénovation de ses façades qui furent conduits en 2022, ce pavillon a retrouvé ses couleurs d’origine.

