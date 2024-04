Cinq conseils et astuces pour voyager en train en Russie

Quand acheter les billets les plus avantageux, comment savoir par des lettres mystérieuses si le wagon est climatisé, et que peut-on obtenir gratuitement du personnel de bord?

Vous pouvez choisir un wagon mieux équipé grâce à des lettres

Pour voyager confortablement, lors de la commande d’un billet, prêtez attention aux codes désignant le wagon. Les chiffres indiquent la classe de la voiture : 1 – SV (wagons compartimentés de première classe), 2 – koupé (wagons compartimentés), 3 – platzkart (wagons-dortoirs ouverts).

Les lettres indiquent quant à elles la classe de service :

« 3Э » (ZÈ) – wagon platzkart avec air conditionné et toilettes bio (utilisable aux arrêts)

« ЗТ » (ZT), « ЗД » (ZD) – wagon climatisé, sans garantie de toilettes bio

« ЗУ » (ZOu), « ЗЛ » (ZL) – la présence de toilettes bio et de climatisation n’est pas garantie

Si vous disposez d’un wagon à compartiments sans climatisation, il est préférable de ne pas choisir les places 9-12, 21-24, 43-44, 49-50 – s’y trouvent des fenêtres de secours qui ne s’ouvrent pas.

Les voitures de la classe 1A « Luxe » sont les plus confortables. Elles ne disposent que de 4 compartiments et d’un bar. Un tel billet comprend un accès à la salle d’attente grand confort de la gare et un transfert gratuit vers votre destination.

Vous pouvez aussi prendre un train marqué « фирменный » (firmiénny, de marque), avec des wagons neufs et des toilettes bio.

Comment acheter un billet à prix réduit?

Vous pouvez acheter des billets pour tous les trains sur le site web des Chemins de fer russes ou au guichet de n’importe quelle gare. En règle générale, plus vous achetez un billet tôt, moins il est cher. En été, les billets pour les destinations populaires de vacances se vendent très rapidement.

Pour la plupart des trains du pays, la vente des billets commence 90 jours à l’avance. Les billets pour les trains n°1/2 « Krasnaïa strela » (Flèche rouge) et n°3/4 « Express » sur la ligne Moscou-Saint-Pétersbourg peuvent toutefois être achetés 120 jours à l’avance.

Si vous êtes sûr que le voyage aura lieu, vous pouvez prendre un billet non remboursable – s’applique alors une réduction de 20% pour les wagons à compartiments. Les billets aller-retour bénéficient généralement aussi d’une réduction par rapport à si vous achetiez votre retour séparément.

De temps en temps, ont en outre lieu des ventes intéressantes, par exemple des billets à 100 roubles (1 euro) ou des réductions de 50% sur les wagons à compartiments. Consultez la section « Promotions » (Акции) sur le site web des Chemins de fer russes ou abonnez-vous à leur bulletin d’information. Vous pouvez également souscrire une carte « RZD Bonus » pour voyager en échange de points.

Voyage d’anniversaire

Dans les 7 jours précédant et les 7 jours suivant votre anniversaire, vous pouvez acheter un billet de train avec une réduction de 10%, non seulement pour vous-même, mais aussi pour trois amis. Les places doivent par contre être achetées en même temps et dans le même wagon. Le nombre de voyages n’est pas limité. Pour acheter un billet sur le site web, vous devez sélectionner « Anniversaire » (День Рождения) dans le champ « Tarif ».

Les voitures de la classe « Luxe » constituent une exception. Dans ces wagons, vous ne pouvez bénéficier d’une réduction que pour vous et un ami. De même, pour les trains Lastotchka, les billets bénéficiant de cette offre ne peuvent être achetés qu’au guichet, et non sur le site web.

Certains trains offrent par ailleurs des réductions de groupe allant jusqu’à 20% à tout moment.

Comment se faire rembourser un billet de train

Les billets électroniques peuvent être remboursés sur le site web au plus tard une heure avant le départ du train. Si vous le faites 8 heures à l’avance, vous pourrez obtenir un remboursement complet, mais si vous le faites plus tard, vous devrez payer une commission (généralement d’un tiers à la moitié du prix du billet).

Le train vient de partir ? Vous devez vous rendre d’urgence au guichet de la gare. L’on vous proposera soit de vous rembourser avec une petite commission, soit de partir dans le train suivant, s’il y a des places.

Les trains russes ont également une autre règle intéressante appelée « Arrêt en cours de route ». Vous pouvez descendre du train à n’importe quelle gare pour une durée maximale de 10 jours et poursuivre votre voyage dans le même train ensuite. Pour ce faire, vous devez vous adresser au guichet de cette gare dans les trois heures qui suivent votre descente. Lorsque vous voudrez reprendre le train, vous devrez réémettre votre billet au guichet, en ne payant que le surcoût d’une modeste commission. Vous serez placé dans le même train et dans le même wagon s’il y a des places libres. Cette opération n’est possible qu’une seule fois par trajet.

Et si vous décidez de ne pas poursuivre le voyage, vous pouvez vous faire rembourser la distance restante, moins une petite commission.

Que peut-on obtenir gratuitement dans le train?

Dans les trains russes de longue distance, vous pouvez demander au personnel des jeux de société pour votre groupe. Ils ont généralement des jeux de dames, d’échecs et de dominos. Vous pouvez également demander une cuillère et un verre, un kit de couture et des médicaments gratuitement. Les trains de marque les plus récents disposent de micro-ondes et de réfrigérateurs que vous pouvez utiliser, et les wagons à compartiments vous offrent des pantoufles, des brosses à dents et du dentifrice. En ce qui concerne l’eau potable, les anciens wagons ont toujours de l’eau bouillante dans une sorte de grand samovar, tandis que les nouveaux wagons disposent de fontaines à eau.

