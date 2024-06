En images: les cinq destinations préférées en Russie du professeur américain William Brumfield

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’historien de l’architecture et photographe William Brumfield fête ses 80 ans. Il a passé la majeure partie de sa vie à voyager à travers la Russie et à documenter l’architecture russe. Il a visité de nombreuses villes du pays, petites et grandes, et y a pris plus de 150 000 photos de sites architecturaux importants.

William Brumfield William Brumfield

L’exploration du Nord russe (région historique du Nord-Ouest du pays) commence par l’ancienne ville de Vologda, son âme et sa « capitale » officieuse. Vologda était autrefois un important centre de transport pour le commerce avec l’Europe.

« Depuis ma première visite à l’été 1995, Vologda a joué un rôle très important dans mon travail dans le Nord russe », déclare Brumfield.

« Vologda est un centre culturel dynamique doté de monuments architecturaux remarquables et d’un centre historique bien préservé. Sa cathédrale Sainte-Sophie est un excellent exemple de l’architecture des églises du XVIe siècle, inspirée de la cathédrale de la Dormition du Kremlin de Moscou », explique-t-il.

Il recommande en outre de ne pas manquer l’excellent musée en plein air de l’architecture en bois à Semionkovo.

William Brumfield William Brumfield

Smolensk est l’une des plus anciennes cités de Russie (mentionnée pour la première fois en 862 !), avec une histoire très riche.

« Mon travail dans la région de Smolensk en 2006 et 2014 constitue une partie importante de mes vastes archives photographiques », s’enorgueillit le professeur.

Bien que beaucoup de choses aient été détruites par la guerre, la grande cathédrale de la Dormition et le quartier central historique avec ses énormes murs ont été magnifiquement restaurés.

Par ailleurs, la forteresse de Smolensk est aujourd’hui entourée de parcs, de prairies et de bosquets qui créent une zone naturelle attrayante à proximité du centre-ville.

William Brumfield William Brumfield

La ville historique de Kolomna est connue pour être le berceau de la pastila (une confiserie russe traditionnelle à base de fruits). C’est aussi l’une des cités historiques les plus pittoresques de Russie, avec un quartier central bien préservé. Outre ses églises et ses clochers, Kolomna possède des maisons historiques datant du XIXe siècle.

« Kolomna et ses environs ont été visités par plusieurs des plus grands écrivains russes, tels que Fiodor Dostoïevski et Anna Akhmatova. Je m’y suis moi-même rendu presque tous les ans entre les années 1990 et 2010 », note William Brumfield.

William Brumfield William Brumfield

Il s’agit de la principale métropole de l’Oural, avec une concentration impressionnante de gratte-ciels modernes.

« Ma première visite dans la région remonte à la fin de l’été 1999. Un voyage de retour à Ekaterinbourg au printemps 2017 a révélé les résultats frappants d’un récent boom de la construction », explique le professeur.

« Bien qu’il s’agisse d’une ville relativement jeune, elle est célèbre pour son architecture d’avant-garde, datant de la période d’industrialisation rapide de l’ère soviétique ».

Khabarovsk

William Brumfield William Brumfield

Fondée en 1858 seulement, Khabarovsk est le principal centre administratif de l’Extrême-Orient russe.

« Au cours de mon travail dans la région, j’ai toujours été impressionné par sa situation au-dessus de la confluence des fleuves Oussouri et Amour. Bien qu’il ait été endommagé pendant la guerre civile russe, le plan original de la ville a été bien préservé et présente un riche éventail d’architecture du XXe siècle », explique William Brumfield.

