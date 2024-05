Vorobiovy Gory: pourquoi la 1ère station de métro au monde sur un pont a-t-elle été fermée 19 ans?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La station de métro moscovite Vorobiovy Gory (alors appelée Leninskié Gory) a été inaugurée en 1959. Elle est devenue la plus longue du métro de la capitale russe – 282 mètres – ainsi que la première au monde à être construite sur un pont, au-dessus de la Moskova.

Le pont Loujnetski a été construit très rapidement : pour éviter que le béton ne gèle en hiver, l’on y a ajouté du sel. Il est cependant vite apparu que les constructeurs avaient commis une erreur fatale. Les armatures ont commencé à rouiller et à détruire les dalles, des problèmes d’étanchéité se sont posés. Six mois plus tard, après une averse, l’eau commençait déjà à se déverser dans le hall de la station, à s’infiltrer dans les rames et à ruisseler sur la tête des passagers. Un an plus tard, la façade a commencé à se détériorer : les feuilles des avant-toits commençaient à tomber, les dalles de béton se désagrégeaient. En 1983, la station, devenue dangereuse, a donc été fermée pour réparation. En 1986, des galeries de contournement pour les rames de la ligne Sokolnitcheskaïa ont été construites de part et d’autre du pont Loujnetski.

Toutefois, personne ne s’attendait à ce que le chantier dure 19ans. Pendant longtemps, la station a été mise en sommeil : les travaux n’ont commencé qu’en 1999 – l’on a décidé de complètement réaménager la station et le pont Loujnetski lui-même. Cet arrêt du métro de la capitale n’a été rouvert qu’en 2002.

Aujourd’hui, la longueur de la station avec les couloirs est de 284 mètres, et sa largeur de 20,6 mètres. Le sol en asphalte a été remplacé par un sol en granit. De nouvelles colonnes plus massives ont été érigées, les couloirs ont été revêtus de marbre blanc et vert. Néanmoins, l’attrait principal de la station réside dans ses murs vitrés, à travers lesquels l’on peut voir les Monts des moineaux (Vorobiovy Gory), le stade Loujniki, la rivière Moskova et le bâtiment de l’Académie des sciences.

