Cinq raisons de visiter le nouveau musée de la capitale russe «Moscou souterraine»

Ici, vous pouvez toucher les objets exposés avec vos mains: ils sont tous authentiques et racontent l’histoire cachée de la ville. Vous apprendrez tout sur les donjons de la capitale russe, notamment les abris et bunkers secrets, ainsi que les tunnels du métro.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il s’agit du seul abri civil anti-nucléaire de Russie devenu musée

En marchant dans la rue, vous ne remarquerez peut-être pas immédiatement le musée – c’est un petit bâtiment peint en noir, avec le panneau « Moscou souterraine ». Derrière lui, se trouvent des marches menant à l’ancien abri civil anti-nucléaire de la raffinerie de sucre Fiodor Mantouline, construite en 1972. La production a été fermée il y a longtemps et l’abri pour ses ouvriers s’est révélé inutile. Il y a quelques mois, les employés du futur musée ont commencé à l’aménager : ils lui ont redonné son aspect authentique et l’ont rempli d’objets issus de leurs collections personnelles.

Toucher des objets uniques avec vos mains

Il n’y a aucune exposition cachée derrière des vitrines en verre – presque tout peut être touché. Même une impressionnante collection d’objets pour abris civils, conçue de manière à ce que le public comprenne parfaitement comment ils fonctionnent et ce que c’est que d’y être. Vous pouvez par exemple feuilleter le numéro de 1972 du journal Pravda pour découvrir comment un traitement spécial était appliqué à ceux qui revenaient d’une zone contaminée par les radiations, examiner les combinaisons de protection chimique et biologique et tourner le levier du système de purification d’air par vos propres mains.

>>> Cinq bunkers secrets construits pour Joseph Staline

En plus d’une impressionnante collection de masques à gaz, le musée dispose d’une chambre de confinement pour les plus petits. Elle ressemble à un grand sac polochon avec des filtres et des fenêtres.

Les visiteurs du musée aiment également tester le laboratoire chimique de terrain, qui peut être utilisé pour identifier les substances toxiques. Pour ce faire, il faut prendre l’un des nombreux flacons remplis de réactifs ayant la même odeur que des substances mortelles : par exemple, l’arôme d’une pomme au four signale la présence de gaz moutarde.

Les tourne-disques musicaux ne sont quant à eux pas présents dans le musée pour des raisons de beauté. Il s’avère que le vinyle est le support de stockage le plus fiable en cas d’urgence. Contrairement à une bande magnétique ou à une clé USB, un tel disque ne vous décevra pas et est donc idéal pour les alertes lors de situations d’urgence, par exemple, les signaux de raid aérien.

Pénétrer dans les profondeurs d’un bunker secret du gouvernement

L’une des salles du musée est consacrée aux « bunkers secrets » dotés de points de communication, d’où, en cas de catastrophe, les dirigeants pourraient continuer à gouverner le pays. Les visiteurs semblent se retrouver dans un film sur la guerre froide : il y a de nombreux équipements différents – un télégraphe qui transmet des messages en code Morse, des télétypes, des télex, des téléphones de communication gouvernementaux.

Découvrir les légendes des donjons de la capitale

Dans « Moscou souterraine », vous pourrez découvrir la face cachée de la capitale et vous familiariser avec les légendes et les histoires des structures souterraines de la ville. L’un des plus anciens de ces lieux est la salle souterraine de la Cour du Trésor de la cathédrale de l’Archange du Kremlin de Moscou – elle a été construite en 1485. D’ailleurs, dans le musée, vous pourrez découvrir quelles histoires sur les donjons de la capitale russe sont vraies et lesquelles ne le sont pas, et combien de bunkers de Staline se trouvent réellement à Moscou. Ainsi, la théorie populaire selon laquelle de nombreux trous auraient été creusés sous la ville à différentes époques s’avérera en réalité n’être qu’une fiction.

>>> Les cinq sites souterrains les plus intéressants de Russie

Explorer le célèbre métro de Moscou autrement

Peut-être que tout le monde connaît le métro de Moscou et ses stations-palais, mais peu de gens savent à quoi ressemblent ses recoins auxquels seuls les employés ont accès. Le musée « Moscou souterraine » possède justement une collection de photographies de tunnels et de puits de ventilation, de salles à manger et même de champignons poussant en abondance à côté des trains qui passent.

Dans cette autre publication, découvrez quatre musées-bunkers de Moscou.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.