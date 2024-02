En images: quatre musées-bunkers de Moscou

Les choses les plus précieuses sont sous terre: nous vous présentons les musées-bunkers situés dans la capitale russe et ce que vous pouvez y voir.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Bunker-42

Un musée de la guerre froide est situé à 65 mètres de profondeur entre la station de métro Taganskaïa et le quai Kotelnitcheskaïa. Sa proximité avec le Kremlin n’est pas une coïncidence : en cas de menace nucléaire, le gouvernement devait se réfugier ici pour continuer à diriger le pays. Il s’agit de l’une des plus grandes installations à but spécial : sa superficie est de 7 000m² et il peut accueillir 600 personnes.

Le bunker a été conçu en 1947, et en 1954, les systèmes de survie étaient prêts et les communications mises en place. Deux ans plus tard, le poste de commandement de réserve du quartier général de l’aviation à long rayon d’action a commencé à fonctionner ici – jusqu’au milieu des années 1980, les bombardiers nucléaires stratégiques soviétiques étaient commandés à partir de ce bunker.

Aujourd’hui, l’on y raconte la confrontation entre l’URSS et les États-Unis pendant la guerre froide et comment le bunker a été conçu pour se protéger d’une attaque nucléaire. L’exposition comprend une réplique grandeur nature de la bombe atomique RDS-1, des équipements de communication classifiés et divers objets liés au travail de l’installation souterraine. Le musée propose des excursions interactives et les plus courageux peuvent jouer à Zarnitsa, un jeu militaro-sportif populaire de l’ère soviétique, et au laser tag dans ses tunnels.

« Moscou souterrain »

L’abri antinucléaire civil de la Raffinerie de sucre Montouline de Krasnopresnenski, construit en 1972, a récemment été transformé en musée. L’exposition raconte ce qui se cache dans les entrailles de la capitale : les donjons et les abris, les anciennes caves et les habitants des sous-sols. Une large section est consacrée aux abris civils : leur structure, leur vie quotidienne, leurs équipements.

Vous pouvez, par exemple, feuilleter un numéro du journal Pravda de 1972, découvrir comment était effectué le traitement spécial de ceux qui venaient d’une zone contaminée, regarder les combinaisons de défense chimique et biologique et tirer de vos propres mains le levier du système de purification de l’air. Presque toutes les pièces du musée peuvent en effet être touchées.

Bunker-703

Le bâtiment discret TchZ-703 ressemble à un bâtiment utilitaire ou à un garage. Il a été conçu de cette manière afin que personne ne puisse deviner qu’il abritait des archives spéciales du ministère des Affaires étrangères de l’URSS. Dans les locaux du tunnel technologique bâti lors de la construction de la ligne de métro Zamoskvoretskaïa, il y avait des coffres-forts ignifugés contenant d’importants documents secrets. La proximité du métro a toutefois eu une influence néfaste : les locaux ont été inondés à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’ils soient reconnus comme accidentés.

Depuis 2018, un musée fonctionne ici, à une profondeur de 43 mètres. Pas de glamour, mais plutôt une rude atmosphère steampunk derrière de lourdes portes de sécurité. L’exposition comprend des maquettes de structures de défense, des équipements spéciaux et des documents sur les bunkers soviétiques. En prime, un incroyable tunnel dans l’un des blocs de l’abri : vous pouvez assurément y tourner un film de science-fiction.

Bunker de Staline

Legion Media Legion Media

Le nom complet de ce musée, situé à Izmaïlovo, est Poste de commandement de réserve du commandant en chef suprême de l’Armée rouge Joseph Staline de la période de la Grande Guerre patriotique de 1941-1945. Il est situé dans la tribune du stade d’Izmaïlovo. La construction du site sportif a commencé dans les années 1930 : un stade géant d’une capacité d’au moins 120 000 personnes devait être érigé pour la Spartakiade des peuples de l’URSS. Cependant, en raison de la Seconde Guerre mondiale, le projet a été gelé et n’a été repris que dans les années 1960, mais sans l’ampleur initialement prévue. Du premier projet, il n’est resté qu’une tribune et un tunnel de soixante-dix mètres, par lequel les invités importants devaient accéder à la loge du gouvernement.

Boris Kavachkine/TASS Boris Kavachkine/TASS

Le musée du bunker fonctionne ici depuis 1996 : le bureau de Staline, une salle à manger de style géorgien et la salle de réunion du quartier général du commandant en chef suprême ont été recréés dans ces locaux. L’exposition n’est toutefois pas tant historique que fantaisiste : Staline lui-même n’est jamais venu ici et il n’était pas prévu d’installer un bunker en tant que tel dans la tribune.

Dans cet autre article, découvrez cinq bunkers secrets construits pour Joseph Staline.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.