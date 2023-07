Omsk, une ville-garnison sur l’Irtych

L’historien de l’architecture et photographe William Brumfield raconte sa visite dans la troisième plus grande ville de la Sibérie et la riche histoire dont elle est imprégnée.

Omsk. Rivière Irtych, panorama matinal avec un arc-en-ciel. Arrière-plan : domaine de K. A. Batiouchkine (résidence de l’amiral Alexandre Koltchak en 1919). William Brumfield. 19 septembre 1999 William Brumfield. 19 septembre 1999

Au début du XXe siècle, le chimiste et photographe russe Sergueï Prokoudine-Gorski a mis au point un procédé complexe permettant d’obtenir une photographie détaillée aux couleurs vives. Sa vision de la photographie en tant que forme d’éducation et d’illumination s’est illustrée avec une clarté particulière à travers ses photographies de monuments architecturaux de sites historiques situés au cœur de la Russie.

Ialoutorovsk. Construction du pont de chemin de fer menant à Omsk Sergueï Prokoudine-Gorski. Été 1912 Sergueï Prokoudine-Gorski. Été 1912

En juin 1912, Prokoudine-Gorski s’est aventuré dans l’ouest de la Sibérie au sein d’une commission qui devait documenter la voie navigable Kama-Tobolsk, un lien entre la partie européenne et asiatique des monts Oural. La ville de Tioumen lui a servi de point de départ pour des voyages productifs, dont ceux à Chadrinsk (fondée en 1662 sur la rivière Isset) et à Ialoutorovsk (sur la rivière Tobol).

Les origines d’Omsk

Omsk. La cathédrale cosaque de Saint-Nicolas, vue sud-ouest William Brumfield.15 septembre 1999 William Brumfield.15 septembre 1999

Fondée en 1659 sur un ancien site tatar, Ialoutorovsk était le chantier d’un énorme pont ferroviaire traversant la rivière Tobol et faisait partie de la nouvelle ligne Tioumen-Omsk, qui a ouvert sur le Transsibérien en octobre 1913 (auparavant, les voies de chemins de fer jusqu’en Sibérie passaient par la ville de Tcheliabinsk, dans le sud de l’Oural).

Omsk. La cathédrale de l'Élévation de la Croix, vue sud William Brumfield. 15 septembre 1999 William Brumfield. 15 septembre 1999

Même si Prokoudine-Gorski n’a pas visité Omsk, ses photos de Ialoutorovsk montrent le chantier de cette voie ferrée cruciale reliée à la « capitale » de la Sibérie de l’Ouest. Quant à moi, j’ai rejoint Omsk à la fin de l’été 1999.

Cathédrale de l'Élévation de la Croix. Vue sud-est intérieure sur l’iconostase William Brumfield. 15 septembre 1999 William Brumfield. 15 septembre 1999

Omsk (population actuelle d’environ 1,1 million d’habitants) a été fondée en 1716 comme une forteresse sur le cours moyen de l’Irtych. Pendant le XVIIIe siècle, sa fonction principale était de protéger la frontière sud de la Russie et d’établir l’autorité russe sur les tribus nomades autochtones.

Importance régionale en montée

Forteresse d’Omsk. Portail de Tobolsk (initialement construit en 1792), le seul portail de la forteresse historique d’Omsk à avoir survécu William Brumfield. 15 septembre 1999 William Brumfield. 15 septembre 1999

Subordonnée administrativement à Tobolsk pendant le XVIIIe siècle, Omsk a tout de même acquis du pouvoir au siècle suivant. De 1808 à 1917, elle a servi de quartiers généraux aux troupes des cosaques de Sibérie, et en 1822, la province d’Omsk a été créée.

Quartier général de la forteresse d’Omsk (rue Taoubé), construit à l’origine en 1810, modifié en 1997. Bâtiment en brique rouge sur la droite (1915-1917) : État-major du quartier militaire d’Omsk William Brumfield. 15 septembre 1999 William Brumfield. 15 septembre 1999

Peu de temps plus tard, à partir d’un plan de l’architecte russe de renom Vassili Stassov, la construction de la cathédrale cosaque de Saint-Nicolas (1833-1840) a commencé. Ce lieu de culte a été fortement endommagé durant l’ère soviétique, mais a aujourd’hui été restauré. Il s’agit du dépôt de l’une des grandes reliques régionales, la bannière d’Ermak, chef cosaque de la fin du XVIe siècle, qui a établi la présence moscovite en Sibérie pour la première fois.

Bâtiment du Corps de cadets de Sibérie (26 rue Lénine), construit dans les années 1820. Dans la période prérévolutionnaire, la rue était connue sous le nom de perspective Tchernavinе, d’après un populaire maire progressiste William Brumfield. 15 septembre 1999 William Brumfield. 15 septembre 1999

En 1865-1870, Omsk a assisté à la construction d’une autre cathédrale, dédiée à l’Élévation de la Croix. Celle-ci a également survécu aux ravages des années 1930 et a été rouverte au culte en novembre 1943. En plus des églises orthodoxes, l’on trouve aussi des mosquées (l’administration de l’imam de Sibérie est située à Omsk), une remarquable synagogue en bois et une grande église baptiste construite en 1907.

La sombre histoire d’Omsk

Résidence du gouverneur général de la Sibérie occidentale (23, rue Lénine), construite en 1859-1862 par Friedrich Wagner pour le gouverneur Goustav Gasford. Maintenant l’un des trois bâtiments du Musée d’art d’Omsk William Brumfield. 18 septembre 1999 William Brumfield. 18 septembre 1999

La présence constante de militaires a lié Omsk au système d’exil sibérien. Le plus connu des exilés de la forteresse a été l’écrivain Fiodor Dostoïevski, condamné en 1849 pour s’être associé aux intellectuels « radicaux » à Saint-Pétersbourg. En janvier 1850, l’écrivain est arrivé sous garde au fort d’Omsk et, pendant la plupart des trois années suivantes (1850-1854), il a vécu l’expérience déchirante d’un détenu condamné aux travaux forcés, qui comprenaient le déchargement de barges sur la rivière Irtych.

Bâtiment du commerce de la ville (3, rue Lénine), construit en 1914 par Andreï Kriatchkov. Maintenant le bâtiment principal du Musée d’art d’Omsk William Brumfield. 16 septembre 1999 William Brumfield. 16 septembre 1999

Lorsque sa santé s’est détériorée sous la tension physique et psychologique, Dostoïevski a été hospitalisé sous les soins d’un sympathique médecin. C’est lors de son séjour à l’infirmerie que Dostoïevski a commencé l’écriture de l’une de ses œuvres phares – Souvenirs de la maison des morts. Quelques bâtiments ont survécu depuis cette époque, dont l’un des portails de la forteresse.

Révolution ferroviaire

Immeuble de la compagnie d'assurance « Salamandre », au 3, rue K. Liebknecht (anciennement Gasford), construit par Nikolaï Verevkine en 1913-1914. Maintenant l’un des trois bâtiments du Musée d’Art d’Omsk William Brumfield. 15 septembre 1999 William Brumfield. 15 septembre 1999

Pendant la seconde partie du XIXe siècle, Omsk est entrée dans une période d’expansion massive, la ville étant devenue un carrefour majeur de transport pour les vastes territoires russes. Le service régulier de bateaux à vapeur le long de la rivière Irtych jusqu’à Tobolsk a débuté en 1862.

Théâtre dramatique d'Omsk, au 8A, rue Lénine William Brumfield. 15 septembre 1999 William Brumfield. 15 septembre 1999

Cependant, ce sont les chemins de fer qui ont réellement fait émerger Omsk. En 1894-1895, la cité a été reliée par le Transsibérien à Tcheliabinsk à l’ouest et à Novonikolaïevsk (aujourd’hui Novossibirsk) à l’est. En 1913, une autre voie ferroviaire, qui deviendra ensuite la ligne principale de Sibérie, a été construite entre Omsk et Tioumen. Dès le début du XXe siècle, la population d’Omsk a triplé, atteignant les 60 000 habitants.

Hôtel « Rossiya » (18, rue Lénine). Construit par Iliodor Khvorinov en 1905-1907 ; agrandi en 1915 William Brumfield. 15 septembre 1999 William Brumfield. 15 septembre 1999

Ce développement en tant que nœud de transport a conduit à une évolution du quartier commercial de la ville. Ce qui était auparavant une garnison constituée principalement de structures en bois, ponctuée de grandes églises, est alors devenu un lieu prééminent pour les banques, les institutions éducationnelles, l’industrie et le commerce de détail en Sibérie.

Attrait International

Édifice des frères Ovsiannikov-Ganchine & Fils (12, rue Lénine), terminé à l’origine en 1906 pour une grande entreprise de textile. Maintenant l’Académie Médicale d’Omsk William Brumfield. 15 septembre 1999 William Brumfield. 15 septembre 1999

En plus des filiales de banques et entreprises majeures de Moscou et de Saint-Pétersbourg, Omsk a reçu des investissements de la part de compagnies américaines, allemandes et britanniques. Le centre-ville d’Omsk comportait des bâtiments dont la conception pouvait rivaliser avec le quartier des affaires de Moscou. Beaucoup de ces nouveaux projets commerciaux ont été construits dans des styles dérivés de la Renaissance florentine.

Banque russo-asiatique (34, rue Gagarine), construite en 1915-1917 par Fiodor Tchernomortchenko. Aujourd’hui l'hôtel de ville d’Omsk William Brumfield. 16 septembre 1999 William Brumfield. 16 septembre 1999

Les institutions culturelles s’y sont également implantées. En 1901-1905, un grand théâtre, conçu par l’architecte Iliodor Khvorinov, a été érigé dans le style chargé des Beaux-Arts. Le théâtre est aujourd’hui encore une fierté locale. Les maisons en bois aux détails décoratifs honorent également la ville, mais leur nombre se réduit constamment sous la pression du développement urbain et de l’entretien inadéquat.

L'ère soviétique…

Immeuble « Tréougolnik » (Russian-American Rubber Co.), au 4, rue K. Liebknecht (anciennement Gasford), construit par Nikolaï Verevkine en 1914-1915 William Brumfield. 15 septembre 1999 William Brumfield. 15 septembre 1999

Pendant la Première Guerre mondiale, Omsk, stratégiquement située, n'a cessé de croître, et en 1917, a atteint les 100 000 habitants. À la suite de la révolution d’Octobre, le pouvoir bolchévique s’est quasi-instantanément autoproclamé à Omsk, mais, avec peu de soutien au niveau local, les bolcheviks ont été chassés de la ville en juin 1918.

Administration des chemins de fer d'Omsk (35, rue Karl Marx), siège du Transsibérien ouest. Construite en 1914-1916 par Fiodor Lidval William Brumfield. 18 septembre 1999 William Brumfield. 18 septembre 1999

L’opposition aux bolcheviks était gravement divisée et, en novembre 1918, un coup d’État militaire a installé une dictature menée par l’amiral Alexandre Koltchak (1874-1920), explorateur polaire réputé et commandant naval doué, qui a toutefois été incapable de gérer le chaos de guerre civile russe. Le manoir, où Koltchak avait ses quartiers généraux, est de nos jours un point de repère important d’Omsk.

Synagogue d'Omsk (53, rue Maréchal Joukov). Connue sous le nom de synagogue des soldats, construite en 1855 William Brumfield. 18 septembre 1999 William Brumfield. 18 septembre 1999

Pendant presque un an, Omsk a pu être considérée comme la « capitale » des forces blanches de la guerre civile russe. En novembre 1919, les troupes de Koltchak en ont cependant été chassées. En 1921, Omsk est devenue l’un des centres de l’Administration américaine de secours pendant la terrible famine qui a affecté de vastes territoires dans le bassin de la Volga.

Mosquée Hodja Akhmed (97, rue Maréchal Joukov) William Brumfield. 18 septembre 1999 William Brumfield. 18 septembre 1999

Avec son économie brisée et son arrière-pays convalescent, Omsk a souffert pendant les années 1920, mais a acquis une croissance industrielle nouvelle dans les années 1930. Comme beaucoup de villes sibériennes, elle s’est rapidement agrandie pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que refuge d’évacuation et centre de production et transport.

…et au-delà

La maison Philippe Shtumfp (10, rue Valikhanov), construite au tournant du XXème siècle pour un agronome, entrepreneur et activiste civique William Brumfield. 19 septembre 1999 William Brumfield. 19 septembre 1999

Le développement du complexe militaro-industriel de la ville a continué après la guerre et, à la fin des années 1970, sa population a atteint le million d’âmes – un critère de signification majeure. Omsk est également devenue un centre de l’industrie pétrolière et gazière.

La gare fluviale à Omsk et l’Hôtel Maïak. Excellent exemple de « l’architecture néo-structurelle », construite sur le site de la forteresse originelle d’Omsk en 1958-1964 par l’architecte de Leningrad Timofeï Sadovski William Brumfield. 15 septembre 1999 William Brumfield. 15 septembre 1999

Les institutions culturelles majeures de la ville incluent une grande université d’État, fondée en 1974 et qui, depuis 2004, est nommée en l’honneur de Fiodor Dostoïevski. Omsk possède aussi l’une des plus grandes bibliothèques régionales de la Sibérie et un musée d’art important nommé d’après Mikhaïl Vroubel, né dans cette ville – qui occupe aujourd’hui trois bâtiments historiques en plein centre.

Bibliothèque régionale d’Omsk. Construite en 1986-1995 par les architectes d’Omsk Galina Naritsina et Iouri Zakharov William Brumfield. 18 septembre 1999 William Brumfield. 18 septembre 1999

