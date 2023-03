Alexandre Koltchak, le seul «gouverneur suprême» de l’histoire de la Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’un des principaux opposants aux bolcheviks pendant la guerre civile en Russie, l’amiral Alexander Koltchak, n’avait jamais voulu faire de la politique auparavant. Au début du XXe siècle, il était devenu célèbre en tant qu’océanographe et explorateur polaire, et pendant la Première Guerre mondiale, il est devenu commandant de la Flotte de la mer Noire.

Alexandre Koltchak Legion Media Legion Media

Les événements révolutionnaires de 1917 ont mis sens dessus dessous la vie de cet officier de marine. En fin de compte, il a non seulement dirigé le mouvement blanc dans sa lutte contre les « Rouges », mais est également devenu le seul « gouverneur suprême » de l’histoire de la Russie.

Le chemin vers les sommets

Après la chute du tsar et la création d’un gouvernement provisoire en mars 1917, Koltchak a continué d’opérer au sein de la flotte. Au cours de l’été de la même année, en tant que chef de la mission militaire russe, il s’est rendu aux États-Unis pour étudier l’expérience des marins locaux. C’est en Amérique du Nord que la nouvelle du coup d’État bolchevique d’octobre lui est parvenue.

Le lieutenant Alexandre Koltchak (troisième à gauche) avec ses compagnons se rend sur l'île de Belkovski. Domaine public Domaine public

Koltchak est rentré dans son pays en passant par le Japon et les pays d’Asie du Sud-Est. Choqué par le traité de Brest-Litovsk conclu avec les Allemands en mars 1918 par le gouvernement de Lénine, selon lequel le pays perdait environ un million de kilomètres carrés et 56 millions d’habitants, il a renoncé à retourner dans sa patrie et décidé d’entrer au service de la Grande-Bretagne.

Cependant, la personne de Koltchak était trop visible pour qu’on lui permette de se faire oublier au fin fond de la Mésopotamie. Le mouvement blanc antibolchevique montait en puissance en Russie, et les puissances occidentales qui se préparaient à intervenir dans le pays ont décidé d’impliquer l’amiral dans leurs rangs.

Alexandre Koltchak dans la cabine du navire Zaria Domaine public Domaine public

« Le gouvernement anglais a estimé que je dois être utilisé en Sibérie dans les visées des alliés et de la Russie », a écrit Koltchak à sa compagne Anna Timireva en mars 1918 de Singapour. Après une coopération infructueuse avec les chefs cosaques Grigori Semenov et Ivan Kalmykov en Extrême-Orient, Koltchak s’est retrouvé en Sibérie.

Durant l’été, la vaste région a été balayée par un puissant soulèvement antibolchevique. À Omsk, le Directoire, qui représentait des forces blanches hétérogènes, s’est décrété gouvernement panrusse temporaire. Le 5 novembre, Koltchak devient ministre de la Guerre et de la Marine.

>>> Où est l'or impérial russe? Un siècle de recherches infatigables

Gouverneur suprême de la Russie

« C’est un grand enfant malade, un pur idéaliste, un esclave convaincu du devoir et du service des idées et de la Russie » : c’est ainsi que Koltchak a été décrit par son camarade d’armes, le baron Alexeï Boudberg. Cependant, cet « enfant » pouvait si nécessaire faire preuve de rigidité, voire de cruauté.

Dès le 18 novembre, l’armée a renversé le Directoire et invité l’amiral à concentrer tous les pouvoirs militaires et civils entre ses mains, en prenant la position de gouverneur suprême de Russie. Koltchak a accepté.

Koltchak récompense ses soldats. Legion Media Legion Media

« Je fixe comme objectif principal de créer une armée apte au combat, la victoire sur le bolchevisme et le rétablissement de la légalité et de l’ordre, afin que le peuple puisse librement choisir le type de pouvoir qu’il souhaite et mettre en œuvre les grandes idées de liberté désormais proclamées dans le monde entier, a indiqué le dirigeant dans sa première déclaration officielle au peuple : Je vous appelle, citoyens, à l’unité, à la lutte contre le bolchevisme, au travail et aux sacrifices ».

La figure de l’amiral est devenue un symbole unificateur pour le mouvement blanc non seulement en Sibérie et en Extrême-Orient, mais aussi dans d’autres régions de Russie où la lutte contre les bolcheviks était en cours. Le pouvoir du gouverneur suprême a été rapidement reconnu par les généraux blancs dans le sud, le nord et le nord-ouest du pays.

Les troupes de Koltchak en Sibérie Legion Media Legion Media

Les puissances de l’Entente, qui avaient fourni à Koltchak une aide militaire, ne s’empressaient pas de reconnaître son statut spécial. « L’objectif évident du coup d’État est de remplacer le pouvoir pratiquement parlementaire qui, pendant cinq mois, a contrôlé la région, par une dictature militaire à la russe, c’est-à-dire dotée du même pouvoir que le défunt tsar... Il est clair qu’il s’agit d’un coup d’État préparant la restauration* »,a déclaré J. Legras, un employé de la mission militaire française, dans son journal.

En fait, Koltchak, comme ses ministres, ne songeait pas à la restauration de la monarchie. Cette question, comme tous les problèmes de politique intérieure, devait être tranchée après la victoire finale sur les bolcheviks. En attendant, le pouvoir de l’amiral sur le terrain a été principalement assuré par l’armée, qui n’hésitait pas à punir brutalement les rebelles.

Train blindé improvisé tchèque Orlik du groupe Penza. Oufa, juillet 1918 Domaine public Domaine public

La chute d’un dictateur

La cruauté du régime est devenue l’une des principales causes de sa chute. À l’automne 1919, l’amiral devait non seulement résister à une grande offensive de l’Armée rouge, mais aussi réprimer les rébellions à grande échelle qui éclataient à l’arrière de ses propres troupes.

Armée russe blanche pendant la guerre civile russe. L'amiral Koltchak (à droite) passe en revue ses troupes. Legion Media Legion Media

Le 15 novembre, les troupes soviétiques ont pris la capitale de la Sibérie blanche, Omsk. Koltchak se dirigeait vers Irkoutsk lorsqu’il a découvert qu’un soulèvement s’était produit dans la ville et que le pouvoir y avait été assumé par le « Centre politique », unissant des socialistes révolutionnaires et des mencheviks.

>>> Ingérence occidentale: comment les troupes étrangères sont intervenues en Russie il y a un siècle

La garde du souverain suprême, qui s’est arrêté à la périphérie d’Irkoutsk, était assurée par les militaires de la légion tchécoslovaque sous le commandement du général français Maurice Janin. Formée par le gouvernement tsariste pendant la Première Guerre mondiale à partir de prisonniers de guerre tchèques et slovaques, la légion devait quitter la Russie et aller combattre sur le front occidental, mais elle est finalement devenue l’une des principales forces de la guerre civile.

Maurice Janin Domaine public Domaine public

Janin a négocié que lui-même et ses troupes pourraient se déplacer en toute sécurité dans la ville, après avoir remis en échange Koltchak, désormais inutile, au Centre politique. L’amiral resté sans protection a été arrêté le 15 janvier 1920, avec le président du Conseil des ministres Viktor Pepeliaïev, à la gare d’Irkoutsk.

En décembre, sentant arriver un dénouement tragique, Koltchak a publié un décret sur le transfert du titre de gouverneur suprême russe au commandant des troupes blanches déployées dans le sud du pays, le général Anton Denikine. Ce dernier, qui ne rencontrait pas moins de problèmes sur les fronts, a refusé un tel titre. « Les visées à l’échelle "panrusse" étaient complètement inappropriées à l’époque, le pouvoir était une fiction et un lien entre les destinées du mouvement blanc avec le Sud à la veille de la catastrophe était politiquement très dangereux », a écrit dans ses mémoires le responsable militaire.

Alexandre Koltchak a été exécuté le 7 février 1920. En conséquence, il est resté dans l’histoire comme le premier et unique gouverneur suprême de la Russie.

* La citation a été retraduite du russe

Dans cette autre publication, découvrez qui parmi les Romanov a survécu à la Terreur Rouge.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.