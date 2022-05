FAQ: est-il actuellement possible de se rendre en Russie en tant que touriste?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Qui peut venir en Russie en tant que touriste ?

Aujourd'hui, les ressortissants de 80 pays peuvent entrer en Russie en tant que touristes. Les principales conditions sont au nombre de deux : être citoyen de l'un de ces pays ou y posséder un permis de séjour, et se rendre en Russie par avion. Le principal document qui régit l'entrée des étrangers en Russie pendant la pandémie de coronavirus est l'ordonnance gouvernementale n°635-r (du 16 mars 2020), qui est régulièrement mise à jour.

La liste des pays comprend par exemple les États-Unis, le Royaume-Uni, la Grèce, l'Allemagne, la Tunisie, la Thaïlande, Israël, le Japon, l'Arménie, le Qatar, le Portugal, le Mexique, la Croatie, la Belgique, la Chine, la France, le Danemark, le Maroc, l'Algérie, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, l'Iran, le Pérou, la Norvège et l'Argentine (la liste complète se trouve ici).



Si vous remplissez ces deux conditions, vous pouvez alors gagner la Russie depuis n'importe quel pays avec lequel cette dernière a actuellement rétabli des liaisons aériennes (le pays de transit ne doit pas nécessairement figurer sur cette liste de 80 États).

Quel visa dois-je obtenir ?

Formulaire pour un visa russe Legion Media Legion Media

Si vous avez déjà un visa russe valide et que vous figurez sur la liste des pays dont les citoyens sont autorisés à entrer, vous pouvez entrer en Russie avec ce document. S'il vous faut encore obtenir un visa, vous pouvez en faire la demande auprès du consulat russe de votre pays.

La seule chose impossible jusqu'à présent est l'obtention d'un visa électronique (il s'agit d'un visa qui est délivré en quatre jours seulement, sans qu'il soit nécessaire de fournir des documents sur l'objet du voyage, et qui permet de rester dans le pays pendant 16 jours au maximum). Par conséquent, il est actuellement nécessaire d'avoir une réservation d'hôtel confirmée ou un contrat avec un tour-opérateur pour obtenir un visa touristique habituel (il est délivré pour une durée maximale de six mois).

Un test PCR est-il nécessaire ?

Oui, un test PCR doit être effectué au plus tôt 48 heures avant l'entrée et le résultat doit être imprimé en russe ou en anglais (le test est nécessaire même si vous êtes vacciné avec le Spoutnik-V russe). Si vous voyagez avec des enfants, ils doivent également passer le test, quel que soit leur âge. Vous devez par ailleurs remplir le formulaire d'arrivée avant l'entrée, normalement distribué durant le vol (vous pouvez en télécharger un exemplaire en cliquant ici).

Qui n'est pas concerné par ces règles ?





Passagers prenant un taxi à la sortie de l'aéroport moscovite de Vnoukovo Alexandre Chtcherbak/TASS Alexandre Chtcherbak/TASS

Ces restrictions ne s'appliquent pas aux étrangers titulaires d'un permis de séjour en Russie ni à ceux qui ont des parents proches en Russie. Ils peuvent entrer en Russie depuis n'importe quel pays et par n'importe quel moyen de transport, y compris par voie terrestre.

Cela ne concerne pas non plus les résidents des républiques partiellement reconnues d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, les citoyens de Biélorussie (ou ceux qui y ont un permis de séjour), les citoyens du Kazakhstan, les résidents des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk – eux aussi peuvent entrer par les frontières terrestres. En outre, l'entrée par la frontière terrestre est désormais possible par les sections russo-mongole et russo-chinoise.

Enfin, si des citoyens des pays de l'Union économique eurasiatique franchissent la frontière terrestre, ils ne sont pas tenus de se soumettre à un test de dépistage du coronavirus et de remplir un questionnaire d'entrée.

Est-il nécessaire d'être vacciné ?

Non, cela n'est pas obligatoire et n'est pas une condition d'entrée. Les codes QR, qui étaient encore obligatoires jusqu'au printemps dans les manifestations publiques, les cafés, les bars ou lors de l'enregistrement dans les hôtels, ont été supprimés dans la grande majorité des régions. Il en va de même pour les diverses restrictions liées à la Covid : leur suppression a été laissée à la volonté des autorités régionales, et presque partout elles ont été levées.

Dois-je porter un masque ?

À l'aéroport moscovite de Vnoukovo Alexandre Chtcherbak/TASS Alexandre Chtcherbak/TASS

Il n'est pas nécessaire de porter un masque à l'extérieur, mais certaines régions l'exigent encore dans les lieux publics clos : magasins, pharmacies, centres commerciaux, cinémas. Par exemple, les masques ont été complètement abolis à Moscou, mais pas encore à Kaliningrad.

Une quarantaine est-elle nécessaire ?

Non, il n'y a pas de quarantaine pour les personnes arrivant en Russie. Cependant, si vous tombez malade dans le pays, vous devez rester en quarantaine sur votre lieu de séjour et à vos frais pendant 7 jours. Les personnes qui ont été en contact avec une personne malade ne doivent pas être mises en quarantaine (si elles n'ont pas été diagnostiquées porteuses du coronavirus, évidemment).

Important ! Dans de nombreux pays, il existe encore des restrictions sur les sorties à des fins touristiques, de sorte que le fait d'avoir un visa russe ne garantit pas que vous obtiendrez la permission de quitter votre pays. Il convient de clarifier ce point avant d'entreprendre tout voyage.

Toutes les informations sont à jour au 27 mai 2022.

En suivant ce lien, nous vous proposons un quiz pour déterminer votre prochaine destination touristique en Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.